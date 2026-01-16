為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台美關稅15％不疊加 賴清德：親自走訪各地聽產業心聲

    2026/01/16 18:17 記者蔡淑媛／台中報導
    針對關稅衝擊，總統賴清德表示，未來他將與行政院院長卓榮泰率領的團隊，到各地進一步聽取各行各業的困難，對症下藥。（記者蔡淑媛攝）

    針對關稅衝擊，總統賴清德表示，未來他將與行政院院長卓榮泰率領的團隊，到各地進一步聽取各行各業的困難，對症下藥。（記者蔡淑媛攝）

    台美對等關稅敲定，談妥對等關稅降至15％且不疊加，總統賴清德說，他非常關心中小微企業，對於關稅衝擊，除了行政院編列930億元專案預算協助，未來他將與行政院院長卓榮泰率領的團隊，到各地進一步聽取各行各業的困難，對症下藥，讓受影響的中小微企業能夠更具競爭力。

    賴總統今天在台中百工百業博覽會開幕時說，去年台灣經濟成長率達7.37％，表現亮眼，深獲國際肯定，除高科技產業外，中小企業特別是隱形冠軍也貢獻良多，目前全台約有160至170萬家中小微企業，期許中央與地方攜手協助其克服各項挑戰。

    賴總統說，因應對等關稅，行政院編列930億元預算協助受影響企業，涵蓋金融支持、穩定就業、拓展國際市場與人才培育等面向；另每年持續編列逾百億元，推動中小企業數位轉型與AI導入，提升競爭力，「AI新十大建設」中亦以協助百萬家企業應用人工智慧為目標，並同步推動中小微企業因應淨零轉型挑戰。

    賴總統說，下一個階段他將與卓榮泰院長率領的團隊到各地進一步聽取各行各業的困難，對症下藥，讓受影響的中小微企業能夠更具競爭力。

    賴總統也說，今天特到台中會展中心，參加百工百業博覽會開幕，也是協助中小企業發展一個非常重要的形式，他內心非常高興。

    總統賴清德參加百工百業博覽會開幕剪綵。（記者蔡淑媛攝）

    總統賴清德參加百工百業博覽會開幕剪綵。（記者蔡淑媛攝）

    總統賴清德參加百工百業博覽會開幕及逛攤位互動。（記者蔡淑媛攝）

    總統賴清德參加百工百業博覽會開幕及逛攤位互動。（記者蔡淑媛攝）

