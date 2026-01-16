為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍自認福建人、非台灣人！梁文傑冷回「這3字」

    2026/01/16 18:17 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

    國民黨立委陳玉珍強調自己是福建人，並直言「我本來就不是台灣人，我早說過一百遍我不是台灣人」。陸委會發言人梁文傑今天冷回，「現在中華民國確實還是有福建省，她說她是福建人，不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了」。

    反紫光奇遊團成員許美華15日發文表示，美國智庫友人幾個月前拜訪陳玉珍，探詢兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說「不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門⋯」。陳玉珍還指自己是福建人，而非台灣人。

    陳玉珍面對外界質疑，今日秀出中華民國身分證說，「金門本來就不是屬於台灣，是屬於中華民國」、「在金門人眼裡，中華民國是包括台澎金馬，金、馬就是屬於福建省」。

    對於所提「離島建設條例」被質疑是幫中國洗產地，陳玉珍反嗆說，為何要這樣歧視金門？不解在金門設自貿區被解讀成洗產地，那台南、高雄也有，為何不是在洗產地？不要歧視金門。

    針對陳玉珍自認福建人一事，梁文傑在陸委會記者會表示，「這我沒有意見，因為我們現在中華民國確實還是有福建省，確實還是有福建省，那她說她是福建人，不是台灣人，無所謂，只要是中華民國國民就好了」。

    關於「離島建設條例」可能替中國洗產地，梁文傑則說，在金門設立自貿區，因為金門腹地小，港口不是國際港，沒辦法停泊國際大型貨輪，如果未來成立自由貿易區，貨物或原料必然都是從中國進來。

    梁文傑批評，按照現行做法，貨品進來後在自貿區裡面加工，然後銷出去，很有可能會有洗產地風險，也就是把中國產品變成是金門的產品或是台灣產品，然後到出口到其他國家去，問題是出在這。

    梁強調，這是非常明顯的難題，金門不像台中港或台北港，很多貨物跟原料是從其他國家來的，然後在台灣製造再出去，但是金門不具備這樣的條件。

