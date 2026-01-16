為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營宜蘭縣長人選2月底出爐 陳琬惠：努力成為縣民最好選擇

    2026/01/16 18:12 記者王峻祺／宜蘭報導
    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，持續爭取鄉親支持。（記者王峻祺攝）

    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，持續爭取鄉親支持。（記者王峻祺攝）

    國民黨宜蘭縣長提名人選今天下午在黨中央協調，立委吳宗憲、議長張勝德達成共識，將在2月底前以內參全民調方式決定出線人選，接續再與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠「藍白合」。外界憂心整合進度落後？陳琬惠表示，合作方式及時程均交由黨中央討論，自己現階段就是努力往前衝，成為縣民最好的選擇。

    國民黨中央提名協調小組今天下午就宜蘭縣長選舉提名，邀集宜蘭縣提名協調小組與國民黨立委兼文傳會主委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德等2人進行協調。

    會中達成共識，預計下週第2次協調時，就會確認執行民調機構、時間及民調題目等細節，並預計在2月底前，以內參全民調方式決定出線人選，會後吳、張還一起共同接受媒體訪問，形塑藍軍團結形象。

    對比民進黨宜蘭縣長參選人林國漳積極布局地方選戰，外界憂心「藍藍合」拖到2月底再「藍白合」，時程進度是否落後？民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠說，現在先按照國民黨的步調走，等藍營確定人選後，再由2邊黨主席協調，後續合作方式跟時程，都將交由黨中央討論。

    她說，現階段在地方上，就是努力往前衝，要成為縣民最好的選擇，「藍白合」最終人選，以她立場當然就是「陳琬惠」勝出，不過還是要交給縣民決定，自己會持續傾聽地方的聲音，並擬定具體可行的解決方針，把人民福祉放在首位，持續努力爭取鄉親支持，以執行力、創新力和用行動改變宜蘭。

