    政治

    盧秀燕當面「喊窮咬耳朵」 賴清德更正土地來源盼合作

    2026/01/16 15:20 記者蔡淑媛／台中報導
    賴清德、盧秀燕今天參加台中國際會展中心今年首展百工百業博覽會開幕，兩人在致詞中交鋒。（記者蔡淑媛攝）

    賴清德、盧秀燕今天參加台中國際會展中心今年首展百工百業博覽會開幕，兩人在致詞中交鋒。（記者蔡淑媛攝）

    總統賴清德今天參加台中國際會展中心今年首展「百工百業博覽會」開幕，台中市長盧秀燕當場向賴總統「喊窮」，「咬耳朵」爭取補助會展中心二期工程西側展館經費，還說「西側土地也是台中市政府的地」，賴總統則更正盧的說法，「土地是國防給的」，強調，「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉！」

    國際會展中心由中央地方分工興建，前市長胡志強規劃，之後由前市長林佳龍進一步設計及籌備調整，一期工程、東側展館去年完工後在10月展開試營運，西側展館則由經濟部全額編列總經費60.31億，預估3032年完工。

    盧秀燕今天在今天百工百業博覽會開幕致詞指，台中市府耗資88億自地自建台中會展中心，沒有中央補助款、沒有地方投資，「我們真的很辛苦！」酸言為什麼中央沒有補助？忽然前兩天才知道，原來沒有跟賴總統咬耳朵。

    盧秀燕再說，賴總統前兩天在苗栗說鐘縣長說有空多來咬耳朵，「所以總統待會拜託讓我咬一下耳朵啊！」因為台中接下來還要蓋「二期、西側也是台中市政府的地，不過我們再也沒有錢了！」

    賴總統致詞時則回應，年輕人常講一句話，「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉。」他也更正盧秀燕的說法，強調西側展館土地是國防部給的，有在座的前立委黃國書、前議員何敏成共同促成。

    賴總統強調，為了台灣經濟發展，大家都應該要團結合作，讓台灣的經濟產業能夠更多往前走。

    面對盧秀燕喊窮爭取會展中心二期工程經費，賴清德以「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉」回應。（記者蔡淑媛攝）

    面對盧秀燕喊窮爭取會展中心二期工程經費，賴清德以「過去我們沒有緣份一起參與，未來我們希望能夠共襄盛舉」回應。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕致詞時向賴清德總統喊窮，爭取補助會展中心二期工程經費。（記者蔡淑媛攝）

    盧秀燕致詞時向賴清德總統喊窮，爭取補助會展中心二期工程經費。（記者蔡淑媛攝）

