台美關稅敲定15％且不疊加 小草「感謝變暴怒」被酸崩潰

台美關稅談妥對等關稅15％且不疊加，對此臉書粉專「Mr.柯學先生」轉發一名「小草」網友2則PO文，先是大讚「台美關稅確定15％不疊加…感謝國昌老師的努力」，約1小時多後突然發文怒罵「投資5000億+台積電40%產能移到美國，換來關稅15％，這種也敢談」，「Mr.柯學先生」揶揄地說「關稅談判成功，小草超崩潰」。

粉專「Mr.柯學先生」發布圖卡，圖卡顯示一名「小草」網友的2則PO文，這名網友今日上午9時12分許於Threads發文指出「台美關稅確定15％不疊加！簽署MOU 獲232最惠國待遇，國昌飛美 瞬間談成！感謝國昌老師的努力」。

這名網友於今日上午10時41分接續發文提及，「說認真的，投資5000億+台積電40%產能移到美國，換來關稅15％，這種也敢談！有夠敗家的談判團隊，跟割地賠款沒兩樣！鳥兒繼續吹噓沒關係！」

「Mr.柯學先生」大酸，「笑死！關稅談判成功，小草超崩潰哈哈哈」。不少網友也前往原PO底下留言，有人說「崩潰到精神分裂」、「你到底是反串還是反智，抑或民眾黨養的」、「你是人格切換？」、「你會不會錯亂？15％從賴政府團隊談出來叫割地賠款，15％從『黃嫌』又變成最惠國待遇？」。

