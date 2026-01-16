5000億美元投資換降關稅？ 李淳駁：魔鬼在細節裡

前駐歐盟代表、經濟學家李淳。（資料照）

台美關稅談判結果出爐，在野黨質疑台灣以5000億美元投資換取對等關稅降至15%。前駐歐盟代表、經濟學家李淳今（16日）駁斥說，「魔鬼在細節裡」，將2500億美元企業投資及2500億美元信用保證相加，是完全錯誤的，政府僅須準備信用保證總額的1%至3%、且採滾動式編列，一開始可能只要30億至50億美元。

李淳今天中午接受民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》訪問，被詢及台美協議中提及的2500億美元企業投資和2500億美元信用保證。李淳直言，「把2500加2500，說我們5000億投資，這個標題是完全錯誤的！」

李淳進一步分析，所謂的2500億企業投資，實質上是由企業自主決定的投資金額，政府花許多時間了解企業目前的投資規劃與佈局，經統計算出該金額，並獲美方接受。

對於涉及政府的2500億美元信用保證，李淳強調，「魔鬼在細節裡」，當企業赴美投資需要貸款時，若因資產較少而擔保不足，政府將作為信用保證人，協助企業取得銀行貸款。

李淳說明，依據金融實務運作，企業貸款第一線仍由銀行審核，銀行會評估投資計畫合理性及還款能力；而政府作為第二線支撐，僅需準備一定比例的準備金。

至於政府實際需要準備的資金規模，李淳估算，金額大約僅佔2500億美元的1%到3%之間，且這筆金額並非一次到位，而是滾動式隨著每年的貸款需求，依序編列相應的保證金，剛開始可能僅需準備30億至50億。

