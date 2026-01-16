為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    深耕樹林行動治理 侯友宜︰捷運土城樹林線預計6年後完工

    2026/01/16 14:35 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜（後中）主持樹林區行動治理座談會。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（後中）主持樹林區行動治理座談會。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜16日率同市府團隊參加樹林區「行動治理座談會」，與在地42位里長面對面交流，侯友宜強調，樹林正處於翻轉關鍵期，除了捷運土城樹林線全面動工，預計2031年完工，市府更全力推動大柑園開發、防洪三期及機五周邊開發等多項重大計畫，並納入「新北大巨蛋」選址評估，展現將樹林打造為新北核心發展區的決心。

    侯友宜針對地方發展願景指出，「大柑園地區開發案」、「機五周邊區域」與「防洪三期開發」是帶動樹林轉型的3大引擎，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，期望透過土地重整引進新興產業，並強化河岸防洪機能，此外，市府亦同步佈建污水下水道基礎建設，完善環境全面提升居民生活品質。

    他對於各界矚目的「新北大巨蛋」選地，指樹林區具備捷運軌道優勢與發展腹地，是市府重點評估的方向之一，未來若能落腳樹林，將成為帶動地方觀光與運動產業的新地標。

    侯友宜說，在基層交通改善上，市府透過「城市減法」主動拆除保安、坡內、文化等3座使用率低的陸橋，還給市民清爽的天際線。同時，任內已成功打通育英街、太平路等5條瓶頸道路，落實「里里相通」的目標，讓在地交通路網更為順暢便捷。

    他對於里長關切的治安與休憩議題，指示警察局優先增補北大派出所警力；關於里長提案的彭厝萬坪公園與第八平面停車場活動中心案，市府亦積極向中央爭取共構興建，統計2019年至今，樹林區里長提案解列率高達96%，展現行動治理積極負責的執行成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播