藍白修「眷改條例」解慈仁八村爭議 經民連示警：恐留各種比照辦理爭議

經民連16日拜會民進黨團，律師賴中強等人召開記者會公開說明「眷改條例修法事宜」，是羅智強要為救國團、婦聯會等修法解套。（記者塗建榮攝）

立法院會今天三讀修正通過「國軍老舊眷村改建條例」第3條，將適用範圍擴大涵蓋1981年到1996年2月興建完工的軍眷住宅。經濟民主連合上午於表決前拜會立法院民進黨團時表示，雖然羅智強口口聲聲此次修法只適用於慈仁八村的50眷戶，但考量過去眷改案例，此次修法恐留下將來各種要求「比照辦理」的爭議。

經民連智庫召集人賴中強表示，羅智強企圖以立法院的修法，推翻從國防部、行政院、高等行政法院、最高行政法院到憲法法庭的所有決定，是在為違法特權者開法外之門，踐踏法治，侵害司法權；而眷改條例修法，就是要為當年婦聯會向社會各界籌款興建的慈仁八村，違法列入國軍老舊眷村改建計畫脫法解套。

經民連智庫研究員黃亭偉表示，經分析最高行政法院判決、監察院調查報告可知，慈仁八村自始即遭違法列入眷改總冊，該眷舍1989年12月興建完成撥交前聯勤總司令部，行政院1996年11月將其列入改建計畫，完工才7年，完全不符合眷改條例1980年12月31日以前興建完成的「老舊」定義。

黃亭偉指出， 2011年4月軍事檢察官認定此案為國防部違法列冊，要求國防部註銷；2014年9月再由審計部認定國防部未依法行政，不符法令卻納入眷改總冊；2016年5月政黨輪替，新舊政府交接期間，看守行政院長張善政執意修改「國軍老舊眷村改建條例」第3條，提請立法院審議，林全內閣上任後撤回；2024年4月，羅智強重新提案修改該法第3條。

賴中強提醒，雖然羅智強口口聲聲此次修法只適用於慈仁八村的50眷戶，不會擴大到已完成眷村改建、住戶已取得所有權的大安新村、成功新村。然而，考量過去眷改案例，先「整村整建」再被列入眷改條例2次改建者，所在多有；且眷改條例第26條對於「不具原眷戶身分而領有房屋所有權狀者」明定「比照原眷戶規定」，羅智強此次的胡亂修法，恐留下將來各種要求「比照辦理」的爭議。

賴中強也提到，本月底可能闖關表決的「不當黨產條例」修正，是要為婦聯會與救國團超過4百億的不當黨產解套；「衛星廣播電視法」修正，是要為違法中天電視台重新上架找出路；「立法院組織法」關於助理費性質的修正，是要為顏寬恒等立委助理費貪污案解套。這些個案都是經過法院多次判決當事人敗訴，國民黨立委都在為違法敗訴者個案修法，企圖解套。

