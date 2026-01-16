響應安倍印太戰略 立院成立FOIP促進會、邱志偉：連結全球民主夥伴

立法院16日成立「推動FOIP促進會」，由民進黨立委邱志偉出任首任會長，各國駐台使節、代表出席見證。（記者方瑋立攝）

為強化台灣與印太地區理念相近國家的實質交流，立法院今（16）日舉行「立法院推動FOIP促進會」成立大會。發起人立委邱志偉強調，這是台灣國會首次發起響應已故日本前首相安倍晉三所倡議的「自由開放的印太（FOIP）」理念，在當前國際政經局勢與供應鏈重整的關鍵時刻，該會將成為連結台灣與全球民主夥伴的重要起點，具備安全與經貿的多重戰略意義。

成立大會今日上午於立法院舉行，現場冠蓋雲集。根據會議議程，立法院副秘書長張裕榮代表院長韓國瑜出席致意，外交部常務次長葛葆萱、駐台北韓國代表部代理代表高尚郁以及日本台灣交流協會台北事務所政治室長多田初代表致詞，印度、美國、紐西蘭等印太區域友盟國家代表亦與會見證，展現國際社會對台灣參與印太事務的重視與支持。

擔任首任會長的邱志偉表示，FOIP最早由安倍晉三於2007年提出，並於2017年獲美國川普政府納入政策架構，隨後「四方安全對話」（Quad）也成為區域安全合作的重要機制。他指出，過去成立的「東北亞經濟安全合作促進會」主要涵蓋台、日、韓3地，擁有約2億人口與6兆美元GDP的經濟規模；而今日成立的「FOIP促進會」範疇更為廣泛，成員涵蓋美、澳、印、韓等國，橫跨亞洲、歐洲、美洲與大洋洲四大洲，旨在讓台灣的連結超越單一區域，邁向全球夥伴關係。

依據促進會章程，該會宗旨以法治、自由、開放與包容為核心價值，致力於促進以規則為基礎的和平環境。章程中明確列出三大任務：首先是透過國會外交與政策交流，回應以脅迫或單方面行動改變現狀的行為，維護區域公共秩序；其次是推動台灣在印太地區安全、經濟韌性、供應鏈合作及民主治理等議題的實質參與；第三則是舉辦公聽會與研討會，強化與印太國家國會及行政部門的互動。

邱志偉進一步指出，日本推動FOIP的理念已從國防安全延伸至經濟安全與社會韌性，這與賴清德總統當前重視的「淨零轉型」及「全社會防衛韌性」政策高度呼應。無論是氣候治理或整體防衛體系建構，皆與FOIP關注的核心面向一致。他強調，自己長期在經濟委員會關注風電與淨零議題，未來促進會將定位為「任務導向」而非聯誼性質，期盼透過國會外交將台灣的政策經驗推向印太地區，落實「Taiwan Can Help」的理念，為台灣開創全新的發展機遇。

