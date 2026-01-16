加拿大對中態度放軟？陳明祺提醒：中國慣用經貿作為政治槓桿

外交部次長陳明祺近日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪，提醒加方中國慣用經貿手段進行政治槓桿。（圖取自外交部）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日訪問北京之際，加拿大對台政策動向引發外界關注。除參與訪台行程的自由黨國會議員在政府建議下提前離台外，加拿大對中國近期在台灣周邊進行的具威脅性軍事演習，也僅發表未點名中國的溫和聲明。對此，台灣外交部次長陳明祺提醒，中國極為擅長將貿易與外交作為政治施壓工具，各國在處理對中關係時，須保持高度警覺。

陳明祺近日接受加拿大廣播公司（CBC）專訪指出，台灣「完全理解加拿大在當前國際情勢下所採取的審慎態度」，但同時也認為，加台雙邊若希望實質改善經貿關係，談判節奏不宜長期停滯，應朝制度化、穩定的經濟夥伴關係邁進。他指出，中國長期以來將市場准入、關稅與投資作為外交談判工具，藉此影響他國政策走向，「這是台灣親身學到的教訓」。

「我知道加拿大與其鄰國美國存在分歧，但中國真的是一個好的選項嗎？這需要深思。」陳明祺說。

訪台議員提前離境 加中會面成關鍵背景

原定訪台的加拿大跨黨派國會代表團中，兩名自由黨議員在行程中途離開台灣。她們在聲明中表示，此舉是依政府建議進行，以避免在總理訪問北京期間，對加拿大外交政策造成混淆。學界指出，這一安排顯示渥太華在對中高層互動前，刻意降低與台灣的政治互動能見度。

東京國際基督教大學教授、加拿大學者納吉（Stephen R. Nagy）分析，對北京而言，加拿大一方面派總理赴中，另一方面卻允許執政黨國會議員在台北會晤官員，幾乎難以想像。他認為，提前召回議員，有助於為卡尼與中國國家主席 習近平 的會面「清空政治干擾」，也可能為後續經貿談判創造空間。

加對中國軍演回應趨溫和 外交界憂訊號錯置

去年 12 月，中國在台灣周邊舉行大規模包圍式軍演，加拿大政府事後發布聲明，僅表示反對任何單方面改變台海現狀的行為，並未直接點名中國。該表態相較於英國、法國、日本與澳洲的公開譴責，顯得格外保守。

曾遭中國任意拘押兩年半的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）指出，這類模糊回應，可能向北京、台北與盟友傳遞錯誤訊號。他表示，戰略模糊不應演變為戰略猶豫，否則只會鼓勵進一步試探。

加台經貿協議仍未簽署 我盼加速推進

據了解，加拿大至今仍未簽署原訂於 2025 年大選前完成的加台經貿合作架構。該協議原本旨在深化雙方在科技、綠能與醫療衛生等領域的合作，也符合加拿大「印太戰略」中降低對中國依賴、分散市場風險的目標。

陳明祺指出，台灣始終以務實態度推動與加拿大的合作，並期盼雙方能在共享民主、人權與自由價值的基礎上，建立長期穩定的經濟夥伴關係。他也強調，尊重各國選擇合作對象的權利，但「保持清醒」同樣重要，否則經貿往來可能被轉化為政治壓力來源。

訪中成效待觀察 專家籲審慎評估風險

知情人士分析，卡尼此行北京，短期內或可為加拿大農產品出口帶來利多，但真正的影響，仍須視中國後續行為而定。納吉認為，在未先與日本、南韓等亞洲民主夥伴簽署實質協議的情況下訪中，反而削弱了加拿大的談判籌碼，使其更易受到中國經濟脅迫。康明凱則表示，總理訪中的成敗，不在於會談氣氛或接待規格，而在於北京是否在事後展現實質克制與改變。

對此，陳明祺持續呼籲，民主國家在面對中國時，務實不應等同於低估風險，更不應忽視長期結構性問題。

