    黃國昌稱美方向他道歉 林智群諷：美國抓委內瑞拉總統都沒道歉了

    2026/01/16 08:32 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美稱要談關稅，返台後又開記者會稱不會讓政院版「國防特別條例草案」通過，卻先後遭外媒及美國在台協會（AIT）打臉。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美稱要談關稅，返台後又開記者會稱不會讓政院版「國防特別條例草案」通過，卻先後遭外媒及美國在台協會（AIT）打臉，他昨日又稱訪美期間曾向美國官員反映交貨延遲的問題，並稱美方態度很誠懇「該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。不過這番說法引發律師林智群質疑，「美國人把委內瑞拉總統抓走，都沒道歉了，你黃國昌什麼咖？」

    黃國昌近日「旋風訪美」稱要談關稅，但在半路上外媒就先披露美台關稅即將定案為15%；黃國昌返台開記者會時還驚訝稱，在拜會美國貿易代表署（USTR）時才發現「原來條件都已經談妥了」。他還宣稱，訪美後反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈，還稱民眾黨不會接受政院版軍購。不過美國在台協會（AIT）也隨即罕見更新，去年11月26日挺1.25兆國防特別預算的發文，再次打臉黃國昌。昨日AIT也再發聲明強調，支持台灣強化資安防護能力及國防理念。

    昨日黃國昌又公布民調，稱近年美國軍購屢傳交貨延宕，超過7成民眾支持未來軍購改採「依交貨進度付款」，如編列2472億預算購買66架F16V戰機，到目前一台都沒有來。黃國昌還說，日前訪美期間也曾向美國國防部官員反映此問題，並稱美方回應態度很誠懇，「是他的責任，就是他的責任，該說sorry也說了sorry，承諾改善也承諾改善」。在網路社群也隨即有不少支持者流傳，美國向黃國昌道歉的說法。

    對此林智群發文質疑，「美國人把委內瑞拉總統抓走，都沒道歉了，你黃國昌什麼咖？」、「我也要發重訊，習大今天早上打電話跟我道歉，他欠我50元還沒還」，他也直言「要鬼扯誰不會」。

