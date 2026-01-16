楊烈新歌《自由路上》 矢板明夫：唱出今天台灣人的困境

寶島歌王楊烈推出新歌《自由路上》，改編自日本歌手谷村新司的經典作品《天狼》，並邀請香港「詞神」林夕填詞、金曲歌王荒山亮團隊編曲。（印太戰略智庫提供）

寶島歌王楊烈推出新歌《自由路上》，改編自日本歌手谷村新司的經典作品《天狼》，並邀請香港「詞神」林夕填詞、金曲歌王荒山亮團隊編曲。日本資深媒體人矢板明夫15日指出，寶島歌王楊烈在1985年發行首張唱片國語專輯《如果能夠》之後，暌違40年，推出的重磅新歌《自由路上》正式上線，近日在台派圈子裡引起不小的話題。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，不少人形容《自由路上》唱出了今天的台灣人的困境。各種危機就在身邊，有無奈也有壓力，但還是得把腰桿挺直，去守住自由、面對挑戰，這些都不是選擇，而是不得不承受的日常。

矢板明夫說，很多人聽完這首歌，都會安靜地停下，把自己帶入主人公的情境。它不是那種要帶著大家高聲吶喊的歌曲，比較像有人坐在你身邊，用很平實的方式，把心裡的話慢慢說給你聽。楊烈在《自由路上》裡的聲音很有份量，那是一種經歷過很多事情之後留下來的厚度。他把不安、忍耐，還有那種不想低頭的台灣人的倔強，都唱進了歌裡。

矢板明夫提及，《自由路上》的旋律來自日本歌手谷村新司的《天狼》，原本就帶著一種開闊又孤單的氣氛。經「詞神」林夕重新填詞後，意境更加深遠了。很多句子非常直接，卻充滿張力，寫出了想要自由，而又不得不面對艱困現實的心情，讓人很容易對照到自身的感受。

矢板明夫表示，《自由路上》的MV以武士出行為主軸，在遇到各種猛獸襲擊的過程中成長。猛獸中出現了「貓熊」這個角色，提醒觀眾「不要被表象和刻板印象所迷惑」。整支影片以最新的AI技術製作，呈現出一個真實與想像交錯的世界，也讓整體視覺多了一層時代感與魔幻感。

文末矢板明夫說，《自由路上》是楊烈今年3月到5月世界巡迴「自由之地」的主題歌。看完MV再去聽現場，相信會有更深的感動。

