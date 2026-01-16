為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    主導地方大選？ 柯文哲低調返新竹本命區 不見高虹安、黃國昌

    2026/01/16 08:50 記者洪美秀／新竹報導
    民眾黨前主席柯文哲昨晚低調返新竹本命區督軍談年底地方選舉事宜，其中新竹黨部主委邱臣遠插旗轉戰竹北市長選舉的態勢明朗化，但整場活動不見已退黨的新竹市長高虹安與正牌主席黃國昌。（民眾黨新竹黨部提供）

    民眾黨前主席柯文哲昨晚低調返新竹本命區督軍談年底地方選舉事宜，其中新竹黨部主委邱臣遠插旗轉戰竹北市長選舉的態勢明朗化，但整場活動不見已退黨的新竹市長高虹安與正牌主席黃國昌。（民眾黨新竹黨部提供）

    民眾黨前主席柯文哲涉台北市長任內京華城弊案獲交保後，高調到各縣市展開2026年地方大選的輔選趴趴走行程，昨晚卻低調未通知媒體情況下，返回新竹本命區督軍，並與大新竹地區黨公職及擬參選人會面。其中新竹黨部主委也是新竹市副市長的邱臣遠昨天透露將轉戰竹北市長選舉訊息後，柯文哲晚間就來新竹，邱臣遠參選態勢明朗化，但整場活動不見退黨的新竹市長高虹安與正牌黨主席黃國昌，顯示柯文哲欲掌握年底地方大選的主導權。

    民眾黨新竹黨部昨晚10點半在媒體群組發布新聞稿稱柯文哲昨晚回大新竹本命區督軍，稱大新竹戰略區塊是政黨發展的堡壘，更是展現「第三勢力」治理能力的實驗室。柯文哲期許每位準候選人要成為最強精兵，要熟悉市政議題，與選民建立緊密連結，​凝聚團結。邱臣遠則提到，新竹作為民眾黨的重點指標區域，柯文哲返回本命區坐鎮意義非凡，而新竹黨部也做好萬全準備，爭取為大新竹服務機會。

    昨天上午邱臣遠在媒體追問是否轉戰插旗竹北市長選舉時稱會擇日對外說明，晚間柯文哲就回新竹本命區與各選區擬參選人會面，邱臣遠以黨部主委身分帶頭挑戰全國第一大鄉鎮市長（竹北市長）選舉的態勢漸明朗化。不過，民眾黨新竹黨部號稱這場決戰大新竹的黨務活動卻未通知媒體，柯文哲更是低調返回新竹本命區，且不見欲爭取連任但退黨的新竹市長高虹安和正牌主席黃國昌，突顯柯文哲和黃國昌在今年地方大選的主導權恐已埋下心結。

    民眾黨前主席柯文哲昨晚低調返新竹本命區督軍談年底地方選舉事宜，其中新竹黨部主委邱臣遠插旗轉戰竹北市長選舉的態勢明朗化。（民眾黨新竹黨部提供）

    民眾黨前主席柯文哲昨晚低調返新竹本命區督軍談年底地方選舉事宜，其中新竹黨部主委邱臣遠插旗轉戰竹北市長選舉的態勢明朗化。（民眾黨新竹黨部提供）

