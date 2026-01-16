美台關稅談判拍板三大亮點

美台關稅談判拍板三大亮點2026/01/16 09:30
台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（讀者提供）
記者鄒景雯/特稿
台美貿易談判終於拍板，這次的最終協商，除了達成15%關稅不疊加的重要共識，事實上還有三大重點，凸顯美國高度需要台灣投入其國力再興行列的意義。
這三大要點，第一是簽署的地點，第一次出現在他們的部會裡面，也就是商務部，過去台美之間的任何協議，簽字地點都是在美國在台協會AIT，這是美方實際兌現提升台灣官方地位的承諾。
第二，川普政府給予台灣的條件遠比日韓都好。雖然同樣是投資，表面上關稅都是15%，不過日韓兩國的條件都嚴苛很多，例如日本被要求，政府與企業對美投資須達5500億美元，且須按指定項目為標的，前期利潤須對半分配，又如韓國，政府須投資3500億美元，企業將投資1500億美元，唯有台灣我們是真正的自主投資，全由企業決定、營收，而且沒有年限限制。
第三，美方高度期待台灣對他們在半導體跟製造能力上的幫忙，也反映在整個談判裡。為了讓台灣企業願意去、樂意去，美國才會同意答應各種我方所堅持的條件，以及給予更優惠的待遇。從這點看，這是台灣實力的展示，也是要求更公平交易的關鍵基礎所在。
台日韓關稅及投資比較
|台灣
|日本
|韓國
|對等關稅
|15%
|15%
|15%
|直接投資
|2500億美元
|5500億美元
|3500億+1500億美元
|資金來源
|企業
|政府+企業
|政府+企業
|投資模式
|企業自主
|美國指定 現金投資
|2000億現金 1500億指定造船 1500億企業
|獲利分潤
|企業100%
|前期利潤對半分配 收回投資後 美方90%、日本10%
|企業100%
|管理機構
|企業自主
|美國投資委員會
|韓美共組委員會
|執行期限
|無
|川普任期結束前
|無