美台關稅談判拍板三大亮點

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（讀者提供）

記者鄒景雯/特稿

台美貿易談判終於拍板，這次的最終協商，除了達成15%關稅不疊加的重要共識，事實上還有三大重點，凸顯美國高度需要台灣投入其國力再興行列的意義。

這三大要點，第一是簽署的地點，第一次出現在他們的部會裡面，也就是商務部，過去台美之間的任何協議，簽字地點都是在美國在台協會AIT，這是美方實際兌現提升台灣官方地位的承諾。

第二，川普政府給予台灣的條件遠比日韓都好。雖然同樣是投資，表面上關稅都是15%，不過日韓兩國的條件都嚴苛很多，例如日本被要求，政府與企業對美投資須達5500億美元，且須按指定項目為標的，前期利潤須對半分配，又如韓國，政府須投資3500億美元，企業將投資1500億美元，唯有台灣我們是真正的自主投資，全由企業決定、營收，而且沒有年限限制。

第三，美方高度期待台灣對他們在半導體跟製造能力上的幫忙，也反映在整個談判裡。為了讓台灣企業願意去、樂意去，美國才會同意答應各種我方所堅持的條件，以及給予更優惠的待遇。從這點看，這是台灣實力的展示，也是要求更公平交易的關鍵基礎所在。

台日韓關稅及投資比較

台灣 日本 韓國 對等關稅 15% 15% 15% 直接投資 2500億美元 5500億美元 3500億+1500億美元 資金來源 企業 政府+企業 政府+企業 投資模式 企業自主 美國指定 現金投資 2000億現金 1500億指定造船 1500億企業 獲利分潤 企業100% 前期利潤對半分配 收回投資後 美方90%、日本10% 企業100% 管理機構 企業自主 美國投資委員會 韓美共組委員會 執行期限 無 川普任期結束前 無

