國民黨新竹縣長初選提名方式待協調 澎湖縣月底前完成最終協調人選

國民黨確定新竹縣長選舉提名將舉辦初選，對於參選人之一的立委徐欣瑩希望以全民調方式產生提名人選，國民黨今日指出，新竹縣長候選人提名將在發佈提名登記公告、受理領表登記後，邀請所有登記黨員召開協調會，會中將針對辦理黨員投票、民意調查等事項進行說明與協商，如果沒有共識、協調不成，就會依照提名辦法第3條規定，依據黨員投票佔30%、民意調查70%的結果決定提名人選。

此外，國民黨今日就澎湖縣長選舉提名邀請澎湖縣議長陳毓仁、澎湖縣政府參議洪棟霖以及前澎湖縣黨部主委鄭清發等3位有意參選者進行協調，依照內參民調結果決定把協調範圍縮小至陳、洪2人，本月底前進行最終協調並且產生人選。

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華受訪指出，內參民調顯示陳毓仁、洪棟霖的支持度非常接近，而且都微幅落後民進黨現任澎湖縣長陳光復，但他認為，按過去的經驗，只要藍營整合出唯一參選人，國民黨支持者就會逐漸歸隊，因此國民黨在這次澎湖縣長選舉具有勝選機會。

國民黨昨日在新竹縣黨部召開新竹縣長提名協調第2次會議，由擔任中央提名協調小組召集人的副主席兼秘書長李乾龍主持，李哲華與地方協調小組成員新竹縣長楊文科、前縣長邱鏡淳、新竹縣議長張鎮榮以及2位競爭者徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢出席。

國民黨指出，徐欣瑩表達希望以全民調的方式產生提名人選，陳見賢則希望採取開放提名方式，由於雙方無法達成共識，楊文科提議是否再保留協調的機會，過一段時間再安排協調，但有一方認為既然無人願意退讓，已無須再進行第3次協調，因此委由楊文科對外說明大家同意進行初選。

