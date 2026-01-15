內政部擴大推動防災士培訓 今年首辦長照印尼移工專班

內政部今天表示，去年共計有6691位村里長、村里幹事，及1895位人民團體與合作社成員完成防災士培訓課程，今年培訓將首度納入印尼籍移工與婦女組織。（內政部提供）

為提升全社會防衛韌性，內政部持續透過多元管道培訓防災士。內政部今天表示，去年共計有6691位村里長、村里幹事及1895位人民團體與合作社成員完成防災士培訓課程，今年將納入印尼籍移工與婦女組織，並進一步串聯四大國際社團與全國性工商團體，推動防災士制度深入百工百業。

截至114年底 村里長、村里幹事完訓率均逾五成

內政部表示，去年6月以前，全國村里長僅有2成取得防災士證書，內政部補助地方政府開辦村里長防災士培訓專班後，截至114年底，全國7748位村里長當中，已有3961位完訓，完訓率為51％；村里幹事4276人，則有2730位完訓，完訓率為64％，皆有顯著成長。其中又以高雄市84%、嘉義市83%及臺南市80%完訓比率最高。

內政部指出，去年結合「台灣主婦聯盟生活消費合作社」辦理10場次防災士培訓，培訓500人，將防災知能導入社區生活圈；並與「中華民國儲蓄互助協會」合作辦理7場次，培訓485人，運用其深入基層的金融網絡，強化在地互助能量；同時，針對農業、銀髮、照顧等不同領域合作組織，辦理14場次，培訓910人。

內政部提到，今年將以「國際化」與「主流化」為民間團體防災士培訓推動重點。此外，考量長照看護移工長期深入我國家庭，上半年度將辦理首場「外籍移工防災士培訓場次」，同時也將與「台灣婦女團體全國聯合會」等團體合作辦理婦女專屬培訓場次。

合團司長詹娟娟表示，在花蓮地震事件，看到很多印尼籍移工推著阿公阿嬤出來的時候，他們覺得非常的感動，也覺得培訓有其必要性，因此針對印尼籍的外籍移工，內政部會辦理首場的防災士培訓，細節正在密切與勞動部規劃之中。

媒體詢問，規劃今年培訓多少外籍移工，除了印尼以外是否納入其他國籍。詹娟娟表示，因為外籍移工部分是首發場，所以先示範看看，內政部未來也規劃針對其它的國籍、領域的移工進行培訓，但必須先看第一場次的效果如何，再做進一步推廣。

