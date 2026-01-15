北彰化3市鄉長換跑道 !林世賢、顧勝敏、林世明轉戰縣議員

林世賢年底兩屆任滿，換跑道參選縣議員。（資料照）

史上頭一遭！由於彰化市長林世賢、花壇鄉長顧勝敏、芬園鄉長林世明都即將兩屆任滿，3人都將換跑道參選第一選區縣議員，3個位子將同時「出缺」，將由誰來競逐備受矚目。

彰化市長林世賢今年底將兩屆任滿，由於在民進黨彰化縣長黨內初選中失利，前天即到縣黨部登記參選第一選區縣議員，被地方視為延續政治生命，並認為林世賢剛歷經縣長提名熱度，彰化市又是其本命區，擁有地利優勢，實力堅強。林世賢強調目前最重要的建設有東區擴大計畫、西區交流道特定區開發及台中捷運延伸彰化案；而東區擴大計畫空轉8年，若當選縣議員，可以監督縣內重大建設的推動。

花壇鄉長顧勝敏出身政治世家，他的父親顧金土也曾任鄉長，母親顧黃水花則為現任縣議員，姊姊顧碧琪是花壇鄉農會總幹事；顧黃水花此屆任滿將交棒給顧勝敏，讓兩屆任滿的顧勝敏轉戰縣議員，實力相當雄厚。

芬園鄉長林世明是立委林淑芬的弟弟，曾先後擔任林淑芬與立委黃秀芳國會助理，8年前首次參選就打敗縣議員老將曾世勇，4年前順利連任，同樣兩屆任滿後，轉換跑道參選縣議員，兩任鄉長任內施政備受肯定，基層實力堅強。

花壇鄉長顧勝敏換跑道參選下屆縣議員，實力雄厚。（資料照）

芬園鄉長林世明年底兩屆任滿，將換跑道選縣議員。（翻攝林世明臉書）

