花蓮光復鄉長撤離不實遭調查 張峻心寒：縣府退到後面卸責

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災釀重大傷亡，花蓮地檢署認為光復鄉長林清水涉嫌浮報撤離人數統計表，撤離不實導致嚴重傷亡，涉犯過失致死等罪今天向法院聲請羈押，花蓮縣議會議長張峻在臉書上寫說，替林鄉長感到非常不捨，他認為從災前到災後，看到的是縣政府一路把責任往中央推，往基層推，把所壓力、所有責難，一層一層推到鄉公所、推到基層。

對此縣府回應指出，光復的災害是史無前例的災害，各級政府也依照災害防救法的分工，來進行各項的救援以及重建等等相關工作，至於本案因為已經進入司法偵辦階段，縣府也尊重司法機關的調查。花檢強調，馬太鞍溪堰塞湖相關單位很多，包括監測、警戒、疏濬及撤離等，無論中央或地方單位，都會調查釐清，不排除還會有約談及搜索行動。

張峻在臉書上寫說，馬太鞍溪堰塞湖溢流，24條寶貴的生命離開，這不是任何一句話可以帶過的悲痛，他認識的林清水鄉長，一直是在地方第一線、願意負責任、也願意面對事情的人。天災發生，基層首長依法必須承擔該承擔的責任，這一點，沒有人逃避，林清水鄉長也選擇正面承擔。

而最讓人難過、也最心寒的是，張峻說，整件事情，彷彿只剩下基層在承擔，縣政府一路把責任往中央推，往下一層一層推到鄉公所、推到基層，沒有清楚的整體說明，沒有縣府層級的統一指揮與檢討，更沒有看到縣長徐榛蔚，站出來向光復鄉的災民、向罹難者與家屬，好好說一句「對不起」。

基層站在最前面擋風擋雨，縣政府卻選擇退到後面，把責任切割、把壓力下放，張峻說，人民承受的是失去家園、失去親人的痛，但縣政府卻看不到該有的擔當，該出面的不出面，該說明的選擇沉默，這樣的作法，才是讓人最無法接受的地方。衷心希望，檢調單位能夠徹底查明真相，讓該負責的負責，讓真正違法、失職的人，接受法律應有的檢驗，而不是把所有責任，推給最前線、最辛苦的基層。

張峻也誠摯呼籲縣政府，今年度花蓮縣的總預算，儘速編列災後重建經費，正面面對人民，不要再切割責任，由縣長親自向災民與家屬，給出一個負責任的交代與道歉，24 條人命，要的是一個誠實、負責、沒有閃躲的答案。花蓮需要的是誠實面對問題、負責任地把事情做完，而不是對立與標籤。

