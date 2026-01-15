稱林俊憲沒贏「菊花」榨甘蔗汁請客 網紅小生服輸了

立委陳亭妃初選勝出。（記者洪瑞琴攝）

時常在社群發文諷刺民進黨的網紅「小生」，昨在社群發文表示，民進黨台南市長初選一定是林俊憲贏，不然他就在台南火車站前「用O眼榨甘蔗汁請大家喝」。今日結果出爐陳亭妃出線，小生的文章也被網友「朝聖」。他則稱，將在17日下午2點，在台南後火車站前大遠百廣場發送200杯龍眼甘蔗青，每杯600cc，發完為止。

小生昨日在Threads上發文預測，一定是由林俊憲贏得初選，「沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc」。他還指出，聽說陳亭妃民調領先，「笑死這都是市場雜訊」。

請繼續往下閱讀...

今日結果出爐，由陳亭妃出線，小生的文章立刻被網友朝聖。今日稍早他也發文表示，將於本週六（17日）在台南後火車站前大遠百廣場發送龍眼甘蔗青，甜度是「台南甜」，蜜是用龍眼蜜，「每杯600cc，加量給大家，總共200杯，發完為止。」

小生表示，當天自己也會到場，如果林俊憲、陳亭妃親自到場，一人可以喝兩杯。

小生在Threads上的發文。（取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法