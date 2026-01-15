民進黨台南市長初選陳亭妃勝出 地方實力、「可勝選性」成關鍵

立委陳亭妃拿下民進黨台南市長初選勝利。（記者洪瑞琴攝）

民進黨今（15日）公布台南市長初選民調結果，最終立委陳亭妃以超過2個百分點的差距，勝出立委林俊憲，取得民進黨台南市長提名資格。此次初選競爭激烈，差距不大，但陳亭妃在多項關鍵因素具有微幅優勢，成為勝選關鍵。

黨內人士分析，在民調設計上，初選採取「對比式民調」，以兩人分別對戰國民黨可能參選人謝龍介的支持度作為評比基礎。結果顯示，陳亭妃在假想對戰中支持度略高於林俊憲，反映出選民對其「可勝選性」的認知較為有利。

其次，陳亭妃長期深耕台南地方，累積穩定且黏著度高的支持者結構。即使整體民調差距不大，但在基層組織、長期服務選民與地方經營上所形成的基本盤，讓她在勢均力敵的初選中，得以拉開關鍵差距。

此外，「勝選心理」亦被視為隱性因素。泛綠支持者在民調接觸時，傾向選擇被認為更有機會在大選中擊敗對手的人選。陳亭妃在對戰評估中略佔上風，使其在關鍵選民選擇上取得加分效果。

初選結果出爐後，林俊憲也表態尊重民調結果，展現團結態度，黨內整合氣氛被認為有助於穩定支持者信心，也間接反映選民對「避免內耗、及早整合」的期待。

整體來看，陳亭妃這一勝，靠的不是「壓倒性優勢」，而是在地方經營、支持結構、民調設計與選民對勝選可能性的綜合評估下，以小幅但關鍵的差距勝出。隨著初選落幕，民進黨台南市長選戰正式進入藍綠對決階段，後續如何整合、怎麼打選戰，將成為外界關注焦點。

