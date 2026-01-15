為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    林俊憲初選輸了！黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強」不是「派我的人」出來

    2026/01/15 16:18 即時新聞／綜合報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    民進黨高雄市長民調初選結果日前出爐，由賴瑞隆以0.6%勝出，網路狂傳「德意志」（賴清德的意志）陰謀論。不過，今日民進黨台南市長民調初選結果出爐，賴清德支持的林俊憲以2.7%輸給陳亭妃，媒體人黃暐瀚表示，如果民進黨初選真的只看「德意志」，那唯一的解釋，就是林俊憲被賴清德衝康了，故意衝到輸。他也說，以全台初選結果論來看，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

    黃暐瀚今日在臉書發文表示，因為高雄賴瑞隆僅以0.6%勝出，所謂「德意志」的說法，這兩天在媒體蔓延。今天台南結果出來，賴清德支持的林俊憲，以2.7%落敗，其中被視為「國王調配器」的「黨中央民調」，陳亭妃還贏了林俊憲5.3%，如果民進黨初選真的只看「德意志」，那唯一的解釋，就是林俊憲被賴清德衝康了，故意衝到輸。

    黃暐瀚說，政治很複雜，人性很多變，但辦一場「公平、公正、公開」的初選，沒有那麼難，就是「誰民調高，提名誰」，這麼簡單。退一萬步說，如果賴清德會用盡辦法，「搞定自己人」出來選，最後搞到大選大敗，台南高雄都輸掉，他黨主席下台，2028掰掰，會有人這麼做？有可能會這樣做嗎？「除非這個人，喜歡拿刀插自己大腿，還邊插邊問別人：『你怕不怕』？」

    黃暐瀚最後表示，以結果論，台南、高雄、嘉義，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

