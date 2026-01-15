1.25兆有相當比例不是軍購挨轟 黃國昌：國防部都承認了 我哪句說錯？

民眾黨主席黃國昌今受訪回應軍購等時事議題。（記者方賓照攝）

民眾黨主席黃國昌昨在訪美返台記者會中表示，1.25兆元軍購特別預算中，除3000億元的5項軍購外，「有相當高比例不是軍購」。對此，行政院長卓榮泰今日在行政院會表示，針對外界以及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，國防部必須要即時澄清。黃國昌下午回應，今天國防部不是自己都承認了嗎？他哪一句話有說錯？

不過，國防部副部長徐斯儉今日強調，僅3000多億元是對美軍購，這個「絕非屬實」。實際上1.25兆元預算裡面，3000億元是「在台生製」，其餘都是向外採購，與外界所說「剛好顛倒」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌則表示，昨天他在記者會上面所講的內容，請卓榮泰回去聽清楚，「我說有相當比例不是用於對美軍事採購」，今天國防部不是自己都承認了嗎？他哪一句話有說錯？

黃國昌表示，到目前為止，台灣人民所知道的，是美國國務院已經公告對美直接採購的金額是3000億元多一點，請問，這句話哪裡說錯？請卓榮泰說清楚，1月19號日國防部為什麼突然要到立法院外交及國防委員會來進行秘密會議的報告？誰下指令？

黃國昌表示，如果按照民進黨立委陳培瑜所說的之前都講得很清楚了，那國防部為什麼有必要1月19日要到立法院來進行秘密會議的報告，什麼時候決定的，誰下指令的，卓榮泰出來說清楚、講明白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法