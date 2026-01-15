課後班延至晚上7點？宜縣教師工會質疑「家庭教育外包」

國民黨宜蘭縣長擬參選人吳宗憲提出國小課後班延至晚上7點；宜蘭縣教師工會質疑，這是將「家庭教育外包」，圖為宜蘭市中山國小。（資料照）

國民黨宜蘭縣長擬參選人吳宗憲提出國小課後照顧班免費，且延後至晚上7點；宜蘭縣教師工會質疑，這是將「家庭教育外包」概念，若留校到7點，可能還有營養晚餐的問題，把孩子留在同一空間長達12小時，任何人都會受不了，以工會立場而言，覺得並不適合。

宜蘭縣教師工會理事長蕭家怡說，縣內課後班目前有553班，參加學生1萬549人，71校自辦，2校委辦，目前都到下午5點，如果要全面啟動，以開辦班級數評估，不知道有什麼能量可以處理？

請繼續往下閱讀...

她指出，如果延長到晚上7點，要有校外人員進駐學校，但學校管理還是得由學校處理，宜蘭又是無圍牆學校，校園安全與風險管理蠻危險的，學校有沒有這麼多人力可以留守到晚上7點，這也是要思考的點。

蕭家怡質疑，課後班延至7點是「家庭教育外包」的概念，孩子在學校長達12小時以上，一般人在同一個空間12小時都會受不了，更何況是小孩，學校教室沒辦法奔跑，家裡還有活動空間。

她表示，晚餐是全家人放鬆的時候，如果留校到晚上7點，可能還要有營養晚餐的問題，家庭教育是培養孩子很重要力量，如果把家只當成睡覺的地方，孩子人格的養成就不好去預見他的將來，家長與孩子變得很少有時間可以去戶外走動，很少有時間可以帶孩子探索，沒有親子交流溝通時間，以工會立場來講覺得並不適合。

民進黨宜蘭縣議員參選人游國連也質疑，他身為1名在宜蘭基層教學現場服務超過25年的老師，教育不該只是「安置」，孩子需要喘息空間，孩子待在學校11、12個小時，真的對孩子好嗎？這對成長中的學童是極大的身心壓力。

他指出，孩子需要的是放鬆，與家人相處，以及探索校園外的多元生活，而非被單一安置在課桌椅前，剝奪孩子學習「自主規劃時間」的權利，他支持現有照顧弱勢族群的課後照顧班繼續辦理，但反對延長至晚上7點及寒暑假辦理。

民進黨宜蘭縣議員參選人游國連質疑，教育不該只是「安置」，孩子需要喘息空間，待在學校12個小時，對成長中學童是極大身心壓力。（取自游國連臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法