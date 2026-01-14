台美關稅有望15％ 鄭麗文喊「可憐」被葉耀元反嗆

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

美國《紐約時報》報導指川普政府即將與台灣達成關稅協議，雙方已進入談判的最後階段，美國將對台灣關稅稅率從20％調降至15％，交換條件則是台積電承諾在亞利桑那州興建5座新的晶圓廠。消息曝光後，國民黨主席鄭麗文大酸「可憐」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元痛斥，國民黨是要「破壞台灣跟美國之間的貿易與經濟連結，斬斷台灣跟其他國家的合作，最後讓台灣只能跟中國在一起」。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發報導，內容提及「國民黨主席鄭麗文則痛批，稱關稅談判已經超過1年的時間，從頭到尾都是黑箱的。對此，律師黃帝穎直言，國民黨顯然是『見不得台灣好』」。

葉耀元直言：「黃律師講的太輕描淡寫了，其實國民黨是要，包括以下3點：

第1點，破壞台灣跟美國之間的貿易與經濟連結，斬斷台灣跟其他國家的合作，最後讓台灣只能跟中國在一起。

第2點，渲染疑美論跟疑賴論，用帶風向沒有邏輯的論述來貶低美國跟台灣，最終目的仍然是要植入中國好棒棒這個觀點到台灣人的心中。

第3點，黑箱？國安相關的談判有公開的喔，那請問國民黨以前戒嚴跟白色恐怖的時候，有沒有公開透明？有的話國民黨在民主化早就團滅了好嗎！」

