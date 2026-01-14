為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小草醫稱黃國昌一赴美關稅就秀出來 杜承哲：出賣台積電的也是黃國昌？

    2026/01/14 10:57 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，對外聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論。不過他前腳才赴美，美媒隨即傳出消息，台美即將達成關稅協議，且稅率降至15%。（資料照）

    台灣民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，聲稱去談關稅、軍購，引發外界討論。不過他前腳才出發赴美，美媒隨即傳出消息，指台美即將達成關稅協議，且稅率降至15%。對此，親白醫師蘇一峰發文聲稱「黃國昌一訪美關稅就秀出來了，工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！」醫師杜承哲質疑，並嗆蘇一峰曾質疑台積電要變「美積電」，照這邏輯「所以出賣台積電的是黃國昌囉」？

    杜承哲在臉書PO出截圖質疑，蘇一峰去年曾宣稱，台積電防中國偷技術防了一輩子，結果現在是高級技術被美國公司Intel和日本來偷、政府就要把晶片產業鏈整個送過去了，不過昨日蘇一峰又稱，「黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報搶先揭露，台灣關稅可望降至15%」，「鄭麗君談了快一年關稅無下文，黃國昌一訪美關稅就秀出來了」，「工作的效率也差太多了吧！在野主席比總統更快到華府！之前沒消息是故意的嗎」？杜承哲說，其實，過去蘇一峰也曾聲稱「美牛美豬都吃了、連台積電也送去美國，結果換來了美國對台重課32%關稅」。

    杜承哲批評：「最愛罵美積電的也是你蘇一峰，認為黃國昌談成『台積投資換關稅』的也是你蘇一峰，所以出賣台積電的是黃國昌囉？還是你要凹說『黃國昌不同意/不知道這個部分』？如果是這樣，那關稅談判又關他什麼事？」

    杜承哲也質疑，說真的，會牽涉到5間廠房，而且是世界上市值前幾大公司的事情，牽涉到全台灣各行業外銷出口的關稅，竟然只需要一個人，一個完全不是國際貿易專業、也沒有主責身分的在野黨主席，去談幾個小時，就可以拍版？

    杜承哲也稱「這個人很顯然的從去年到現在，都在忙別的事情，比如說把前主席搞下台之類的。這種事情如果你會相信，麻煩你不要跟我說話，我怕被笨蛋病毒傳染」。

    杜承哲PO出截圖質疑，蘇一峰去年曾宣稱，政府就要把晶片產業鏈整個送過去了。不過昨日蘇一峰又稱「黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒搶先揭露，台灣關稅可望降至15%」、「鄭麗君談了快一年關稅無下文，黃國昌一訪美關稅就秀出來了（圖擷自臉書）

