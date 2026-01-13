美媒揭關稅降至15％鄭麗文批可憐 黃帝穎：想跟中國47％看齊？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

美媒《紐約時報》披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，國民黨主席鄭麗文卻批「可憐」，稱關稅談判進行了快1年，不見政府向社會、國會報告，大家都被蒙在鼓裡，國人還得透過外媒甚至是小道消息才能窺探一二，根本是「黑箱」。對此，律師黃帝穎直言，國民黨顯然是「見不得台灣好」。

黃帝穎13日在臉書發文，「國民黨主席鄭麗文以『可憐』及『黑箱』批評政府關稅談判進展，鄭也回應蔣萬安的『台灣人』說法，鄭麗文強調，身為台灣人並不牴觸，也不妨礙『我們也都是中國人』。美對台關稅降為15%，關稅成本與日韓趨近，有助我產業與日韓競爭，但鄭麗文竟嗆台灣可憐、黑箱，國民黨顯然『見不得台灣好』。」

他接著說：「鄭麗文今再度強調『我們是中國人』，但美國對中國關稅47%，難道要把台灣關稅15%向中國被美國課高額關稅的47%看齊，國民黨要讓台灣產業的關稅成本增加超過百分之百？國民黨鄭麗文向國際定調我們是中國人將傷害台灣，對台灣的具體危害是關稅從15%拉高至47%！」

