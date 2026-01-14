沒押時間表！台積電多蓋5座廠換關稅15％ 專家：讓台美更緊密

美媒披露台美關稅快談成協議，將會調降至15%。（彭博檔案照）

美媒《紐約時報》近日披露，台美之間的關稅協議幾乎要完成，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，條件是台積電需再擴大投資設廠，引發熱議。對此，反紫光奇遊團成員許美華直言，這是非常可以接受的條件，而且台積電承諾在美國多蓋廠，其實只是把本來就要做的事拿去當談判籌碼，沒有押時間表，也保留了相當程度的彈性。

「沒押時間表 保留彈性」

許美華13日深夜在臉書發文，「如果真的如《紐約時報》所報導，要給台灣的談判團隊一個大大的掌聲！15%關稅不疊加，比照日韓歐盟水準；台積電承諾多蓋5座廠，也沒有232那些東西；這是非常可以接受的條件了，鄭麗君領軍的談判團隊，很可以跟國人交代了。因為，台積電產能嚴重不足，本來就必須持續擴大產能，而台灣的土地、水電、人才各種資源終究有限，台積電擴充產能走向海外勢在必行。尤其是客戶佔比超過七成的美國，之後會蓋更多廠，本來就是既定方向，只是時間早晚問題而已。」

請繼續往下閱讀...

她接著說：「有件事很多人可能誤會了，台積電在2020年五月宣布美國廠計劃，並在2021年動工時，當時主要的考慮，是回應美國大客戶基於地緣政治、分散風險的需求，而不是因為美國政府的壓力。到了2022年8月，迎來拜登政府《晶片法案》的補助，美國政府的角色才開始加重。因此，台積電承諾美國要多蓋五座廠，其實是把本來就要做的事，拿去當談判籌碼，沒有押時間表，也保留了相當彈性。」

許美華表示，「一定又有人會說，台積電要在美國多蓋五座晶圓廠，台積電又要變美積電，聽說柯文哲已經這樣說了……關於台積電會不會變成美積電，之前已經寫到爛掉了，不想再寫8000字回應了。對台積電來說，美積電、日積電、德積電……都不是問題。其實最重要的是，台灣產能還持續在擴大，在可預見的將來，台灣還是推進最先進一代製程，那個研發和良率模型產出的唯一據點。真要說下去，如果台積電在美國再多蓋幾座廠，再加上台灣幫美國打造半導體科學園區，只會讓台美雙方的供應鏈關係綁得更緊密，彼此更興衰與共、存亡相依。」

最後她說：「這應該是中國很不想看到的結果，難怪台積電變美積電的套路又開始洗起來了。對於柯文哲再次講產業鏈的唬爛話，幫小草回顧一下柯文哲的金句之一。2019柯文哲說『若中國切斷紅色供應鏈，台灣撐得住嗎？』2019年，中國半導體其實已經敗相百出，紫光瀕臨破產邊緣，結果當時的白黨教主還在膜拜紅色供應鏈。然後，現在繼續講台積電會變美積電？以後穿越時空的笑話真的不嫌多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法