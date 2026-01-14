亂修反年改翻車惱羞怪綠營 他狠打臉怒轟翁曉玲

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

去年底藍白強闖反年改相關法案，停砍公教人員年金，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算。不過因立委翁曉玲忘了寫「上路日期」大翻車，施行日從總統公布法案的去年12月28日算起，導致近兩年內退休的公務員發現，今年的退休金根本就沒有變多，但翁曉玲卻惱羞痛罵民進黨政府「踐踏軍公教」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌跳出來狠狠打臉。

張育盟13日晚間在臉書發文，「翁曉玲自己反年改翻車，忘了寫『法條上路日期』，她今天不認錯鬼扯這『造謠』，罵來罵去又怪『民進黨政府踐踏軍公教』。首先，是誰在踐踏軍公教？我們就來直球對決，把法條講清楚。翁曉玲說『如果從《退撫法》第37條及38條的條文內容仔細閱讀，大概99%的人都會認為，已經非常清楚將法律施行日期、生效日、回溯時間都已經明訂於法條。』」

請繼續往下閱讀...

「好，來！《退撫法》第37條和第38條，翁曉玲修了什麼？照翁曉玲提案、三讀通過的版本，寫得明明白白，就是『修法後計算退休金，所得替代率一律拉回2023年的標準』。對，沒錯，所得替代率就時空倒流，回到2023年了。但重點是，從什麼時候開始倒回2023年呢？這就是問題了，翁曉玲整部法，完全沒寫『溯及既往』，也沒寫『什麼時候開始上路』。 更扯的是，翁曉玲從頭到尾沒發現，她修法之前，這部法就已經在第95條寫了『本法修正條文自公布日施行』，那不管你怎麼解釋，翁曉玲修法後的所得替代率，就是要法條公布生效之後，才會開始適用啊。」

張育萌接著說：「翁曉玲氣急敗壞，認為她把『現在的所得替代率』倒回『2023年的水準』，在2023年以後，已經發出去的退休金也會『自動增加』。所以她直接無條件攻擊，砲轟『考試院、銓敘部與行政院卓榮泰是一丘之貉』，認為大家都違反『她的立法意旨』，亂扣退休金。不是，『翁曉玲的立法意旨』就是她心裡怎麼想，你不寫在法條裡，到底誰知道你在想什麼？當執行的公務員都會通靈嗎？我負責任說，翁曉玲修的爛法，從頭到尾就是沒寫施行日，也沒寫『溯及既往』。翁曉玲要這樣噴口水對嗆，就拜託她找出來嘛，你現在三讀的《退撫法》，到底哪一條寫了會溯及既往？」

張育萌最後痛批翁曉玲的世界觀扭曲，「請大家想一下，就算賴清德和卓榮泰是民進黨的，整個行政院和考試院的公務員，會為了民進黨的政治利益，把18萬已退休人員的退休金『扣錢』嗎？不可能啦，哪個公務員敢這樣『不依法撥付退休金』，就典型的貪污、圖利，再加瀆職。這通通是重罪欸，抓到就判無期徒刑或10年以上刑期，最重再加併科1億罰金，翁曉玲腦中小劇場真的覺得，有一群公務員會冒這種風險，幫民進黨只為了政治鬥爭嗎？翁曉玲委員，你好歹也是百年大黨的不分區，怎麼會變成只會鬼吼鬼叫的巨嬰。我雖然跟翁曉玲立場完全相反，但這種法學入門的ABC，實在不想浪費時間吵。法條寫錯就是錯，拜託翁曉玲開大門、走大路，跟退休公務員道歉，趕快再重修啦。」

相關新聞請見：藍白強闖反年改公務員退休金卻一毛都沒變多 全因翁曉玲亂修法出包！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法