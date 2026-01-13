為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白強闖反年改公務員退休金卻一毛都沒變多 全因翁曉玲亂修法出包！

    2026/01/13 01:16 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    去年底，藍白不顧罵聲強闖《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退撫條例》部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。不過不少近兩年退休的公務員發現尷尬的事實，藍白的「反年改」法案通過後，今年的退休金根本就沒有變多，台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露原因，原來是藍委翁曉玲修法又出包，忘記寫上施行日期！

    張育萌12日深夜在臉書發文，「本日最好笑，翁曉玲反年改法案又寫錯，完全搞出《財劃法》翻版……拜託領不到退休金的公務員去找翁曉玲算帳。去年12月，藍白用人數優勢輾壓，聯手硬修『停砍退休金』，在一片混亂之下強渡關山三讀《退撫法》，修法要讓公務員退休的『所得替代率』變回『2023年』的水準。」

    「結果，今年開始，已經退休，還有從 2024 年到 2025 年之間退休的公務員，陸續發現一件很尷尬的事……藍白亂搞《退撫法》，說要把『退休所得替代率』回復到2023年的比率，法案在一片罵聲中闖關通過，但他們今年的退休金，一毛錢都沒變多。」

    張育萌接著說：「為什麼會這樣呢？很簡單。去年12月12日，停砍退休金的反年改法案三讀通過。兩週後，12月26日，總統公布法案。只要法律沒有寫『施行日期』，依照《中央法規標準法》，就是在『公布之日起算至第3日起發生效力』，也就是說，停砍退休金的《退撫法》真正上路日期，是12月28日。沒錯，翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但整部法完全沒寫上路日期，也就是根本沒有『施行日』。抱歉，你沒寫施行日，就只好算是12月28日起算了。」

    「最扯的是，翁曉玲今天氣急敗壞，說他的立法原意就是要『溯及既往』到2023年啊。不是，誰知道你立法時心裡在想什麼？整部法沒寫『不論退休生效時間都一體適用』，也沒說『已退休者亦溯及既往』，什麼都沒有，通通沒有！廢到笑，整個國家陪你鬧，結果自己法條都不會寫。銓敘部在修法前，就苦口婆心告訴翁曉玲，這樣修法真的會出問題。結果翁曉玲永遠覺得，民進黨政府就是要找他麻煩，一意孤行堅持三讀，不聽就是不聽。現在，翁曉玲喜滋滋跟公務員宣布爭取到的退休金，啪！沒了。」

    最後張育萌吐槽，「這完全就是《財劃法》翻版，國民黨每次都要用慘痛的教訓提醒自己，立委真的沒這麼好當。領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲的大名，這個人就是罪魁禍首。我拜託國民黨趕快開個法學基礎課，讓黨團立委們通通重修。」

    熱門推播