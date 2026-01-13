支持者喊脫黨參選！ 林岱樺現身回應︰支持黨提名人

支持者勸進脫黨參選，林岱樺現身回應。（林岱樺服務處提供）

民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，將由立委賴瑞隆代表民進黨參選。角逐初選的林岱樺民調墊底，但大批支持者在其臉書留言喊：「脫黨參選」，林岱樺現身回應說，參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。她表示，今天結果出來，她用同樣的態度面對：我願意承擔、也願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。

初選結果一公布，林岱樺立即發布新聞稿表態，全力支持黨提名候選人，不過支持者似乎不死心，在其臉書留言拱她「脫黨參選」。

許多網友說，「好可惜，樺姐加油! 看綠地變藍天了」、「沒有妳～我要跑票了！」「請妳獨立脫黨參選吧？」。不過有多數人肯定她有風度，「沒話說！風度肯定！」「聽到委員保證不脫黨真的就放心了」，「絕對會留下民主典範的一頁」。

對於支持者勸進，林岱樺剛剛親自錄製影像，再度強調不會脫黨參選，她說，「我要向勝出的同志賴委員表達恭喜，也誠摯祝福他接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步。」

她也謝謝所有支持林岱樺的朋友，她表示，「你們每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，我都放在心上。對我而言，這不是結束，而是一段更長的服務旅程」。

