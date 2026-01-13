眷改條例修法惹議 羅智強：造謠眷改修法 國防部打臉經民連

針對眷改條例修法，立院國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥今在立院召開「法盲綠師 造謠大隊」記者會。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委羅智強提出「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」，立法院上午進行朝野協商，遭台灣經濟民主連合批評「劫貧濟富」。國民黨團隨後召開「法盲綠師 造謠大隊」記者會，羅智強表示，他推動的修法被抹黑成「幫富翁蓋房子」，但國防部今天在協商中重申，修法「只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響」，是重重打臉造謠者。

羅智強指出，不管在會議或公開協商時，國防部已多次指出，他的修法若通過，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響。民進黨的造謠側翼們說，包括大安、成功許多國宅，都會要政府免費重建，請問是做夢夢到的嗎？

羅智強表示，造謠團體說，他修法會幫坐擁大安區精華地段的人，像是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等等，進行免費房屋重建，投入國家大量資源，但今天協商時，他一個一個唸給國防部聽，國防部斷然回答「不包括」。有些人連造謠都不做功課，律師變「綠師」，現在國防部打臉了，要不要道歉？

羅智強說明，除了國防部打臉造謠者，他的修法若通過，慈仁八村也不用再改建。原因是，15年前是因為國防部的疏失，讓慈仁八村的合法眷戶無法入住已改好的萬隆新舍；也就是說房子已經早就花錢（5億）蓋好了、閒置至今15年（每年政府要花1200萬元維護管理），若現在慈仁八村可以搬遷，並沒有房舍因此需要花費經費改建。

羅智強指出，慈仁八村是國防部犯錯的歷史共業，而眷改條例在12月31日立法院黨團協商中，民進黨立委、國防部官員也都有共識，認為慈仁八村是歷史共業，應該要解決問題，當時民進黨委員還稱他的提案「立意良善」、「照顧軍眷美意大家給予肯定」，這些直播都在網路上公開可查。結果到了今天協商，民進黨突然改口了，不僅抹黑亂扯說他圖利，民進黨團還嗆聲說「沒有要解決問題」。

羅智強質疑，民進黨轉彎要讓歷史共業繼續存在，是為了配合造謠團體嗎？且民進黨黨團總召柯建銘今天說「沒有要解決問題」，柯建銘的意思就是要繼續擺爛嗎？民進黨是自己打臉了12月31日說要解決問題的民進黨。

羅智強表示，他和國防部協商此案兩年，早就提出若解決慈仁八村問題，可以解決共業、填平黑洞、活用資產、挹注國庫，他也多次表態，如果不用修法政府就有解決辦法，他也不堅持修法。但國防部直到上週跟他開會時也都還說，找不出方法，只能修法。

羅智強批評，這件事情完全證明，民進黨根本不在意治理，政府過去自己的疏失，寧願硬拗，也要說成是想要解決問題、彌補政府錯誤的立委的錯。而側翼、「綠師」明知國防部都說法條不適用，也要造謠。因為他們只是滿腦子想政治攻防，目的就是弱化在野監督的能量，連帶犧牲民眾公共事務上的權益。

