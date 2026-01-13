獨家》談黃國昌訪美 華府資深人士：盼勿因政黨歧見 阻礙台灣國防強化

民眾黨主席黃國昌訪美。（資料照）

台灣民眾黨主席黃國昌此次突然訪美，一位負責台美事務的華府資深人士透露了美方對安排此行的核心關切。該名人士指出，在考量台灣作為印太安全穩定關鍵環節下，美方安排黃國昌此行，主要目的在於當面向其再次重申，在當前印太局勢下，強化台灣國防實力已是「刻不容緩」的要務，希望他與他所領導的台灣民眾黨能夠屏除黨派歧見，在國防及安全事務上展現台灣的一致對外，這對印太、台灣，甚至對於他的政黨，都是多贏的局面。

據透露，此次美國行是源於黃國昌在台期間曾向美方表示，為了國家安全他和他的政黨將支持包括國防特別預算在內的重要防衛投資，但也希望在展現態度前能有在美國實地了解觀察的過程，以利後續處理。基於此一脈絡，因此美方積極協助相關行程的規劃，包括安排了白宮國安會（NSC）、國務院以及防衛事務相關等重要官員和其見面，美方更應請求，安排了美國貿易代表署（USTR）官員與其會面，整題而言，就是希望透過這些安排協助其對台美經貿與戰略安全有足夠高度的全貌理解與正確認識。

請繼續往下閱讀...

該名資深人士強調，美方、印太盟友都密切關注台灣的政治動態。美方最深切的期待，是希望黃國昌及其領導的政黨，能避免因為國內政黨間的歧見，而在攸關國家生存的關鍵安全議題上，受到立場傾向北京的政黨或人士的左右，從而對台灣造成極為不利的衝擊。

華府人士進一步分析，目前第一島鏈各國正加速提升自身的國防準備，台灣若因內耗而停滯，後果將極為嚴峻。美方此次高規格的接待與細心安排，目的只有一個，就是協助黃國昌能在相關議題上做出正確判斷。美方期盼他返台後，能帶領民眾黨在國防安全與對外事務的路線上，與所有民主友盟站在同陣線，做出對台灣國家利益最正確的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法