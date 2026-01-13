江和樹指民眾黨內部民調傾向江啟臣 籲國民黨快決定人選

江和樹要國民黨快決定中市長人選。（江和樹提供）

國民黨台中市長人選將在16日進行協調，民眾黨中央委員、中市議員江和樹表示，民眾黨在中市長並未有合適的人選，因此藍白必須合作，否則等於把台中市長讓給民進黨，而根據民眾黨內部民調，比較支持江啟臣代表選中市長，因為比較有國際觀，建議國民黨趕快決定人選，藍白可以好好談。

立法院副院長江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔都有意選台中市長，國民黨將在16日進行協調，民眾黨中央委員江和樹則呼籲國民黨趕快決定人選，決定後再跟民眾黨主席黃國昌談如何合作。

江和樹坦承民眾黨在台中市長沒有適合人選，因此藍白合必須合作，沒有藍白合，就等於是將市長位置送給民進黨，這不是台中人想要的台中市。

江和樹並表示，江啟臣與楊瓊瓔兩人都是很好人選，但從民眾黨的內部民調來看，民眾比較支持江啟臣，因為江啟臣有國際觀，台中市要讓世界看見，且未來是朝國際發展，而台中市是重中之重，市長要有內涵，不是選立委，也不是選議員。

江和樹指出，市長是台中市的代表，期待國民黨趕快決定中市長參選人，再跟民眾黨的主席黃國昌談雙方如何合作，民眾黨全力相挺。

