新北未跟進免費營養午餐 劉和然：等於1年特教經費

針對新北市未跟進免費營養午餐政策，新北市副市長劉和然表示，全面實施營養午餐免費所需費用高達46億元，相當於新北1年的特教經費，也接近校舍修繕費用50億元。（記者賴筱桐攝）

近期許多縣市陸續實施營養午餐免費政策，六都只剩下新北市未跟進，新北市副市長劉和然表示，若全面實施免費營養午餐，所需費用高達46億元，等於新北1年的特教經費，也接近1年校舍修繕經費，市府會審慎評估，讓教育資源公平、合理分配。

劉和然在臉書發布1則影片，透過圖表和數據，向新北市的家長說明為何現階段無法全面實施免費營養午餐政策，新北市的立場要審慎評估，不管最後的結果是什麼，市府不排除任何可能。

劉和然指出，新北市是全國學生數人口最多的縣市，公私立國中小學生高達32萬人，在六都中最少的台南市才13萬人，如果新北全面實施免費營養午餐，1年費用高達46億元，這46億元相當於新北1年的特教經費，也接近校舍修繕的50億元。

劉和然以圓餅圖解釋說，新北市1年的教育總預算高達755億元，其中扣掉人事費用500億元、校舍修繕等50億元，還剩下200億元可以運用，這200億元從幼兒教育、學齡前一直到高中職甚至社會教育，每一項分配額度最多只有2、30億元，如果全面實施免費營養午餐，就佔掉200億元的4分之1左右，一定會排擠其他教育預算。

劉和然強調，教育的初衷是照顧到每1位孩子，希望所有資源可以合理、公平、有正義的分配，未來會全面檢視，把每1位孩子照顧好，讓孩子健康成長。

影片發布後引發廣大回響，有家長表示，最重要的是營養午餐的「品質」，家長付得起，希望小孩吃得好、吃得安全才是重點；也有人認同說，不支持免費營養午餐，成年人都懂，天下沒有白吃的午餐；還有人認為，吃不起午餐的孩子少之又少，真的吃不起午餐的人早已接受補助；另有家長建議，市府可補助部分經費，讓學生吃豪華午餐。

