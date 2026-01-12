黃國昌訪美稱去談關稅、軍購 黃智賢酸爆：逃兵的懂個屁軍購！

黃智賢酸爆黃國昌。（圖翻攝自黃智賢夜問YT）

即將在2月1日卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌，昨天（11日）突然率團閃電出訪美國首府華盛頓，還宣稱此行是要去美國談軍購、關稅等議題。對此，資深媒體人黃智賢忍不住痛批「不要臉」，整天只會為了媒體版面在那故弄玄虛，「逃兵的男人要去談軍購，軍購你懂個屁啊！」

黃國昌昨天突然宣布訪美，指該行程是早就規劃好的，但是基於對美方的尊重，所以直到出發當天才向大家報告；他還聲稱，此行是為了軍購和關稅等議題去跟美方進行「面對面意見交換」。消息曝光後，馬上就有網友翻出過去黃國昌批快卸任的立委同仁在會期中出國是亂花納稅錢的直播片段，批黃國昌雙標，更何況今年度中央政府總預算還被藍白卡著，黃國昌竟然放著不管跑出國「畢旅」。還有人質疑，黃國昌此行是為了他兒子的美國公民身分而去的。

請繼續往下閱讀...

今天黃智賢在YT開直播時也聊到這件事，酸黃國昌為了媒體版面在那故弄玄虛，生怕媒體不報導他，因為他剩下不到一個月的時間就沒有立委身分，即便明面上還是有民眾黨主席的頭銜，但任誰看都知道柯文哲出來之後，實際掌權的還是阿北，黃國昌變得「連小弟都不如」，所有人要跟民眾黨談事情只會找柯文哲，沒有人要找黃國昌。

黃智賢接著靈魂拷問，「關稅跟軍購，你在台灣就可以關心，你有沒有關心過？而且黃國昌你不懂嘛！你怎麼會懂軍購呢？你不是逃兵嗎？你不是近視眼太深沒有辦法當兵嗎？等到你過了當兵的年紀你就去做雷射，說了一堆理由，你為什麼不早點做雷射？你做了就可以當兵啊！要不要臉？沒有當過兵的男人，故意不當兵，你如果體格不夠我沒話講，逃兵的男人。說什麼我去談軍購，軍購你懂個屁啊？不是AIT谷立言去年8月就找你了嗎？」

黃智賢繼續說道：「關稅……人家跟你談關稅啊？你們那團哪一個懂關稅？你也不懂關稅啊，不是學歷高的人就有學問耶，更何況是良心不好的人。過去你不是還批評會期中出國的同事？你們不是延了會期延到1月31日，那你現在跑到美國去幹嘛？你有什麼資格談關稅？有什麼資格談軍購？你的專長是軍購嗎？你懂關稅嗎？你代表政府嗎？你是立委，而且是這麼小咖的立委，而且馬上就不是立委，然後帶的人沒有一個人是關稅的專家、國際貿易的專家，也沒有一個人懂軍購，笑死人了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法