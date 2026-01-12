訪美被酸去畢旅！黃國昌又怪民進黨 網友灌爆：你算哪根蔥？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

剩下不到一個月就要卸任立委的民眾黨主席黃國昌，昨天（11日）突然率團閃電出訪美國首都華盛頓（華府），馬上就有網友翻出，過去黃國昌批快卸任的立委，在會期中出國是亂花納稅錢的直播片段，痛批黃國昌虛偽雙標，還有人質疑他此行是為了自己的「美國兒子」。對此，黃國昌今天（12日）又將砲轟聲浪全部歸咎給民進黨，抱怨綠營總是在想著如何鬥臭在野黨，結果遭大批網友灌爆。

黃國昌昨突然宣布要訪美，同日傍晚就率團出發，宣稱該行程是早就規劃好的，但是基於對美方的尊重，所以直到出發當天才向大家報告；他還稱，此行是為了關稅和軍購等議題去跟美方進行「面對面意見交換」。消息一出，馬上掀起質疑聲浪，不少人痛批黃國昌放著今年度總預算不審跑出國，拿它過去批立委同仁「快卸任趕快安排畢業旅行，花納稅人錢爽歪歪」的話來酸現在的黃國昌其實就是在做一樣的事。還有人質疑可能是為了兒子的美國公民身分而去的。

黃國昌今天下午在臉書PO文，「轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。我們國家的執政黨，到底怎麼了？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜！為了台灣、為了解決問題，再忙再累，我們還是毅然起身，果敢行動。民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家。」

結果貼文底下湧入大批網友怒斥「當你罵別人的時候怎麼沒有想想你現在所處的感受是對方的心聲！無言！」、「做什麼事都會扯民進黨，是在哈囉」、「你鬥的才厲害吧，沒人比你厲害了」、「你算哪根蔥」、「美國人爸爸一天不說謊會很難過喔？ 剩下19天就要變成一介平民，你是能代表誰去談判了？」、「表裡不一，被人民看破手脚」、「自己打臉自己還怪別人臭你，要不要那麼玻璃」、「腦袋是有洞才說得出這種謊言」、「完全不覺得民進黨在擺爛，要監督但要愛台灣，我覺得擺爛的是藍白」。前桃園市議員王浩宇也留言：「當初說會期內不能出國的是誰？對別人的原則，從來就不用對自己？」

黃國昌發文批民進黨總是想方設法鬥臭在野黨，遭網友灌爆。（圖翻攝自黃國昌臉書）

