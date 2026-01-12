台東沿海電纜地下化 陳瑩、莊瑞雄爭取6億經費穩供電

立委陳瑩（前排右1）去年楊柳風災後向卓揆（前排右2）建議電纜地下化，預計明年底完工。（陳瑩立委服務處提供）

去年8月楊柳颱風侵襲台東，超過4萬戶停電，立委陳瑩與莊瑞雄災後陪同行政院長卓榮泰赴台東勘災時反映風災致停電頻繁，卓揆當場指示啟動「全國電纜地下化評估」。陳瑩表示，如今電纜地下化工作將陸續展開，並於明年底前完工。

本次工程，涵蓋池上鄉「萬朝一路至中西三路」、鹿野鄉「東29鄉道1K+300至3K+250」、太麻里鄉「金崙市區道路─舊省道」、達仁鄉「台9戊線9K至11K+710」、鹿野鄉「台9線柑園路路口至鹿野國小」、池上鄉「東1鄉道6K至7K+930」6處路段，經費合計約6億元。其中池上鄉「萬朝一路至中西三路」已於去年11月動工，其餘5案將於今年上半年陸續動工，經費來源為「丹娜絲重建特別條例」。

卓榮泰去年8月16日台東勘災時，責成經濟部及台電，就全國電纜地下化進行整體規劃與評估，針對具備下地條件且具急迫性的區域，採分年、分階段方式推動。陳瑩強調，電纜地下化納入防災體系的重要環節，可降低大規模停電風險，強化供電韌性。

莊瑞雄表示，去年楊柳颱風凸顯架空線路的脆弱，勘災時向院長力陳「供電穩定是基本人權」，偏鄉不應承受更高風險，獲院長正面回應並拍板推動；此次成功爭取「丹娜絲重建特別條例」支應約6億元經費，將針對池上、鹿野、太麻里及達仁等6處關鍵路段、共12.52公里進行電纜地下化，這是面對極端氣候最必要的投資，未來會和陳瑩持續緊盯工程如質如期於明年底完工。

