黃國昌閃電訪美 綠揭「買空賣空」算計：墊高身價、叫板柯文哲

台灣民眾黨主席黃國昌11日晚間率團前往美國華府進行為期3天的訪問。（資料照）

立法院民眾黨團總召、民眾黨主席黃國昌提出立法院延會，卻趕在2月1日卸任立委前閃電訪美；民進黨中國部主任吳峻鋕今在《午青LIVE》與黨發言人吳崢連線時分析，依照黃「買空賣空」的風格，黃很可能是看準美方對台灣國防預算的重視，先行釋出「可以談」的虛假善意來抬高自己身價，進一步與前黨主席柯文哲叫板。

吳峻鋕分析，民眾黨的組成確實與民進黨立場比較接近，但自從柯文哲被旺中集團大力吹捧，以及為了辦上海兩岸論壇、雙城論壇說出「兩岸一家親」之後，柯文哲已經被納入中共統戰的範疇中，而且大家也知道，民眾黨基本上就是一個相對投機的政黨。

吳峻鋕指出，台灣作為第一島鏈的要衝，關乎美國整體世界戰略，因此美國一定會關心台灣的國防預算，近來也積極穿梭在野黨之間爭取支持，有趣的是，竟然不是國民黨先訪美，而是黃國昌先去，「該不會是黃國昌連美國人都騙了？讓美國覺得他是一個可以談、可以對國防預算放手的人，所以取得去美國畢業旅行的機會？」

面對吳崢追問「他是先釋出善意墊高自己？」吳峻鋕回應，沒有錯，黃國昌藉由這個談判墊高自己在美國的地位，回來可以跟柯文哲談說：「你還是要繼續聽我的，因為美國人看得起我。你跟中國交往、我跟美國人交往。」吳認為，就黃國昌過去「買空賣空」墊高自己政治聲量的做法，這是很有可能的情況。

吳峻鋕表示，黃國昌回國後應該還是會跟國民黨站在一起，因為他未來想選新北市長、要的是國民黨的票；吳崢則認為，國民黨不可能給黃國昌選，選真的、選假的一看就知道，像民進黨提名的蘇巧慧，每個週末都馬不停蹄跑行程、掃市場，反觀黃國昌，除了辦2場粉絲活動外，好像看不到什麼真正在投入基層地面競選活動。

