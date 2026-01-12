委內瑞拉突襲對兩岸的啟示 經濟學人：美軍實力暴露解放軍改革隱憂

美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕總統馬杜羅，不僅震撼拉丁美洲，其影響力更遠播至數千英里外的台灣海峽。（路透檔案照）

美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）逮捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動，不僅震撼拉丁美洲，其影響力更遠播至數千英里外的台灣海峽。在北京與台北，軍事分析家與政治領袖正密切研究這場行動的細節，雙方都試圖從中解讀這對未來可能發生的台海衝突有何啟示。

「經濟學人」報導，中國民眾早已習慣人民解放軍高調展示武力，無論是在北京閱兵時展示新型武器、前往非洲執行維和任務，或在爭議海域周邊大規模演習，尤其是頻頻繞著台灣耀武揚威。然而，45歲以下的中國人從來沒有親眼看過解放軍真正對其他國家動武。至於經歷過的老一輩，大多數人都寧願忘記1979年入侵越南卻遭到擊退的那場「懲越戰爭」。因此，美國在深夜戲劇性突襲委內瑞拉，將總統馬杜羅從家裡帶走的消息一傳開，馬上吸引不少中國網友關注。

中國政府隨即譴責這次行動，但相關細節與討論仍在網路上快速傳播。除了那些民族主義情緒高昂的小粉紅留言外，有個問題更是一再被提出：「美國這次行動會不會變成中國攻打台灣的參考範本？」在台灣和美國，這種想法其實也都有人討論，不少知名人士甚至認為，這次突襲可能會被中國國家主席習近平當成攻台的先例，讓他對台動武更具正當性。

然而，馬杜羅被捕對中國處理台灣議題的方式，恐怕不會有太多直接的影響。在宣傳方面，中國官員據此指控美國是全球霸凌者，而且一再違反國際法。但事實上，北京當局其實並不在意川普政府如何為突襲行動辯護，真正的關鍵在於，中國到現在都沒有對台動武，並不是因為怕被國際譴責，而是受限於自身軍事能力，而且中國更擔心美國可能介入。

儘管如此，委內瑞拉事件還是對中國和台灣都有一些值得注意的地方。中國特種部隊多年來一直在規劃針對台灣高層官員的「斬首行動」。2015年中國官方媒體就曾報導，解放軍在中國北方沙漠建造一座模擬台灣總統府的建築，演練突襲行動。而且從2020年開始，這個場地規模更已經擴大到原本的3倍。

另外，日本智庫的衛星影像也顯示，中國還建造其他台灣政府機關的模型。外界普遍認為，中國之所以愈來愈重視這類「斬首」作戰，很可能受到烏克蘭總統澤倫斯基成功號召全民抵抗俄羅斯入侵的影響。

不過，中國如果只是想殺害或俘虜台灣總統，可能還不夠。因為台灣政府的運作非常完善，有明確的繼任順序。因此解放軍所謂的「斬首行動」，更可能只是更大規模軍事計畫的一部分，甚至納入全面侵台的作戰方案當中。

截至目前為止，解放軍的精銳部隊從來沒真正執行過大規模軍事行動，更不用說是到海外作戰。中國也還沒有真正建立這類行動所需的高階整合作戰能力，將太空、空中、地面各種戰力串連在一起，達到協同作戰的效果。雖然習近平早在十多年前就啟動相關改革，目標正是要達成這種作戰能力，但實際上距離成熟還有不小的落差。

因此，中國應該會仔細研究這次美軍突襲委內瑞拉的行動，就像過去曾經仔細研究過其他可能與台灣情境有關的外國軍事行動一樣，例如諾曼第登陸或福克蘭戰爭。

台灣同樣急著從美國這次行動中，尋找值得學習的經驗。雖然台灣軍隊的裝備與訓練水準整體上比委內瑞拉好太多，但長期以來，台灣一直擔心中國可能會發動斬首行動，甚至可能透過已經潛伏在台灣境內的「第五縱隊」來進行。

台灣國防部副部長徐斯儉在受訪時就表示，軍方已針對中國各種可能的行動制定因應方案，其中包括用來保護總統安全的「萬鈞計畫」，但細節屬於機密。

對台灣來說，另一個值得注意的細節，就是委內瑞拉使用的中國製JY-27雷達幾乎完全失效。中國原本高調宣稱這款雷達具備抗干擾能力，官媒甚至吹捧它具備偵測飛彈，以及F-22、F-35等美軍第5代匿蹤戰機的能力。

當然，雷達失效可能有很多原因，例如後勤維護不良、人員操作失誤，甚至可能遭到蓄意破壞，但只要外界出現「美國可能掌握中國雷達弱點」的說法，就足以讓中國開始擔心自己的軍事裝備到底還可不可靠，因為中國境內也部署很多同系列的雷達。

對中國和台灣來說，更值得注意的可能是，這次美國突襲委內瑞拉的行動，反映出川普政府比之前更敢動用武力，也顯示美國開始將重心轉回自家後院。台灣官員認為，美國這次展示對威權國家的強硬態度，有助於嚇阻中國對台灣的軍事野心。

