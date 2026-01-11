高虹安續「挖」新竹棒球場 綠營議員：誰在毀掉真相與安全？

綠營議員曾資程表示，從近期空照圖顯示，高虹安市府已挖到球場的筏式基礎層，到底誰在毀掉棒球場的真相與安全？（照片取自曾資程臉書）

新竹市長高虹安上月18日復職回歸市府後，繼續開挖棒球場，並稱在原土層挖到大石塊與廢磚塊，新竹棒球場改善工程再度引發各界議論。民進黨議員曾資程表示，棒球場的爭議，已不是單純有沒有廢土的問題，而是演變成一場涉及結構安全、工程專業、證據保全與行政程序正義的重大公共工程危機。在高虹安持續擅自開挖下，誰才是毀掉新竹棒球場的真相與安全？

他說，從棒球場近期空照圖來看，現場已明顯挖掘至筏式基礎層。所謂筏式基礎，是以一整片大面積鋼筋混凝土底板，將整棟建築物的重量平均分散至地盤的關鍵結構系統，一旦受力體系被破壞或周邊支撐條件改變，其影響絕不只是挖個洞這麼簡單。當初因外野看台下方涉及私人產權，球場改建時外野看台並未拆除；這意味著外野看台與主體結構、基礎系統之間，極可能仍存在結構關聯或受力影響範圍。

如今市府在未釐清結構關係、未完成完整鑑定程序前，即大動作開挖至筏式基礎層。請問外野看台的結構安全，真的不會受到影響嗎？若因此產生不均勻沉陷或結構變形，責任誰來承擔？停車場無樑版，更是另一顆未爆彈，市府一再宣稱覆土過重是停車場結構問題的主因，但停車場採用的是無樑版結構，本來就對荷重與施工擾動相對敏感。高虹安為移除覆土，大型機具進場、反覆開挖、重車輾壓，會不會造成版體受損？會不會產生肉眼看不到的裂縫？會不會成為日後滲水、結構劣化甚至安全疑慮的開始？

曾資程強調，如果真有人涉及貪贓枉法、違法亂紀，不論是誰、哪個時期、哪個陣營，都應依法嚴辦，絕不寬貸。但追查責任更應依循正當法律程序與專業鑑定機制，不是用政治操作取代證據，用破壞現場取代保存真相。更荒謬的是，市府自己毀掉證據現場，過去市府未在公證第三方見證下，就大肆開挖球場，之後甚至拒絕法院指定鑑定人入場鑑定。統包商巨佳向下包廠商求償失敗，相關事實在桃園地方法院判決書中皆有詳載。

他說，高虹安市府早就破壞了最關鍵的工程現場與證據狀態，如果市府真的在乎，就應由法院或公正第三方主導全面鑑定，一次把結構安全、責任歸屬、修復方案講清楚。

