突宣布閃電訪美！ 黃國昌：週三回台再說明

即將在2月1日卸任立委的民眾黨主席黃國昌今日下午在三重舉辦後援會成軍大會，備戰新北市長選舉。不過，民眾黨稍早臨時宣布，黃國昌在結束後援會行程後，又將於傍晚率團閃電出訪美國首府華盛頓。對此，黃國昌受訪表示，相關接洽早已進行一段時間，此行將就國防軍購及高關稅等國人關切議題，與美方進行面對面意見交換。很多細節將待他週三早上回到台北後，另行召開記者會說明。

黃國昌出席後援會時受訪指出，對各位媒體來說或許會感到有些突然，但對他們而言一點也不突然，因為這件事情雙方早已聯繫與接洽一段時間。只是基於對美方的尊重，所以直到今天才向大家報告，更具體的內容，稍後在機場會再進一步說明。

黃國昌表示，國防軍購、高關稅都是台灣人民非常關切的議題，不論是對人民生活、產業，或是在第一線冒著風險的軍人，都產生了相當大的衝擊。民眾黨作為在野黨黨，一直非常努力想在台灣取得足夠資訊。但令人遺憾的是，民進黨卻不斷在台灣內部製造敵人、撕裂社會，甚至將在野黨抹黑為「中共同路人」，說民眾黨擁護普廷、擁抱習近平等不實言論，賴清德從沒道歉。

黃國昌說，民眾黨作為在野黨，當執政者擺爛時，就有責任撐起國家、推動國家前進。也正是在這樣的脈絡下，他們認為有必要與美國政府就國人所關心的2個重大議題進行面對面的意見交換，不僅傳遞人民的想法與心聲，也希望獲得第一手正確且可信賴的資訊。他透露，很多細節並不是他不願說，而是直到昨天下午經多方確認後，基於對美方的尊重，才無法透露過多內容，等週三早上回到台北後，會再另行召開記者會說明。

記者隨即追問「美方是否也會關切在野黨對這個軍購案、特別預算1.25兆的態度？」黃國昌認為，美方一直都很關切吧，不管去不去，他們應該都很關切。

