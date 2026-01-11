嘉義縣長綠營初選 黃榮利山海祈福掃遍18鄉鎮市

嘉義縣議員黃榮利穿著「百福戰袍」背帶向民眾拜票。（黃榮利提供）

嘉義縣長民進黨黨內初選電話民調即將展開，參選的縣議員黃榮利前天到今天進行「山海祈福 全嘉大巡禮」，3天內掃遍嘉義縣18個鄉鎮市，到各處信仰中心時解下競選背帶，在香爐上進行「過火」儀式，並由廟方別上平安符，盼帶著眾神庇佑拚初選。

黃榮利說，背帶隨著行程推進，集結18鄉鎮市香火與祝福，化身為承載民意的「百福戰袍」，每過一次火，肩膀上的責任就更重一分，這條背帶吸滿了嘉義的靈氣，穿著它，就是帶著眾神的保佑和鄉親的期待，來拚這場初選。

許多鄉親、長輩爭相觸摸這條由各廟宇加持過的背帶沾福氣，黃榮利說，3天巡禮是為了展現決心，自己深耕嘉義四十年，從基層做起，熟悉縣政運作，也了解各鄉鎮市長年累積的問題與挑戰，未來將以豐富的行政經驗為基礎，兼顧產業發展、財政紀律與社會照顧，讓嘉義縣在穩健中前進，請民眾在電話民調期間，晚上守在電話旁支持他，讓實做的人為嘉義縣服務。

黃榮利解下競選背帶，在香爐上進行「過火」。（黃榮利提供）

黃榮利到東石先天宮參拜。（黃榮利提供）

