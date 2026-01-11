徐欣瑩爭出線 湖口舉辦竹縣百工百業萬人誓師造勢大會

國民黨立委徐欣瑩（中）今天在湖口舉行爭取提名的首場大型造勢活動。（記者黃美珠攝）

爭取國民黨2026新竹縣長提名的立委徐欣瑩今天在湖口鄉舉行全縣百工百業萬人相挺誓師大會，現場除有來自全縣的百工百業代表，地方百名基層村里長，頭前溪北的縣議員、以及多個鄉鎮市代到場，國民黨立委們更組成「國會最強戰隊」跟前立委林為洲一起相挺助講，展現徐欣瑩從中央到地方基層的號召力。

「國會挺欣瑩，新竹一定贏」、「鄉親挺欣瑩，新竹一定贏」的口號，今天隨著號稱上萬名支持者的旗海一起飄盪在湖口上空，有些晚到者甚至只能坐在會場對面的騎樓下參與。

有別同黨對手、竹縣副縣長陳見賢昨天在竹東以全力拚民調為主軸的造勢活動，徐欣瑩今天直球對決，先「洗白」外界對她長年禪修的疑慮，也澄清她被指對國民黨的三心二意，強調她當年出走自立門戶是為了「化作春泥更護花」，讓國民黨能更有優勢對抗綠營，還在國民黨最艱困時還號召萬人加入壯大國民黨；上個月在黨內的中央委員選舉，更是全部190名當選人中的第28名，獲得國民黨全國黨代表的認同。

徐欣瑩上台時向所有到場站台的同黨同志、鄉親深深一鞠躬，因為大家頂著很大的壓力仍願意挺身而出。其胞弟徐世勳透露，這場萬人誓師大會原在竹北申辦，卻多次被告知相中的場地時段已滿，實際上卻是閒置的，所以呼籲「雙方」應公平競爭。

她說，AI新時代的新竹縣長須有獲得藍、白跨黨派選票的能力，且不能用孤島式治理。她的科技專業背景，讓她未來可以很快上手跟桃竹苗另3個縣市長一起推動「竹竹苗連線」、「桃竹竹苗大矽谷」計畫，帶動區域聯合發展，打造AI、太空等新產業聚落。

