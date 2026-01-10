為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    馬杜羅被捉中南海在地圖消失 詹凌瑀諷國民黨：急著去朝聖防空洞？

    2026/01/10 08:36 即時新聞／綜合報導
    美軍在1月3日突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，活捉該國總統馬杜羅夫婦，令全球的獨裁者心驚膽跳，近日有許多中國網友發現，「中南海」3字在中國多款中文地圖搜尋系統「被消失」。（美聯社）

    美軍日前突襲委內瑞拉活捉該國總統馬杜羅夫婦，不僅震驚國際社會，許多中國網友更發現，「中南海」3字在多款中文地圖上消失，詹凌瑀對此發文諷刺，習近平嚇到玩「地圖消失術」，國民黨卻急著想去「朝聖」，她也酸「請問你們是要約在哪裡見面？北京通州的防空洞嗎？」並呼籲國民黨「醒醒吧」，以免跟著一起變成國際笑話。

    詹凌瑀在臉書以「習大大嚇到玩『地圖消失術』，國民黨卻急著想去『朝聖』防空洞？」為題發文指出，馬杜羅前腳才被美軍打包帶走，北京後腳就把「中南海」三個字從地圖上變不見。堂堂大國領袖，搞得像跑路通緝犯一樣東躲西藏，這哪裡是東升西降？根本是嚇到投降。這掩耳盜鈴的程度，簡直是把全世界當傻瓜，以為地圖搜不到，美軍就找不到你嗎？

    詹凌瑀質疑，最荒謬的不是習近平嚇破膽，而是國民黨這時候居然還急著要貼上去！人家大哥都已經嚇到腿軟、恨不得鑽進地下掩體，國民黨還要組團去朝聖，爭著去開那個不知道還能不能導航定位到的「國共論壇」。她也諷刺，「請問你們是要約在哪裡見面？北京通州的防空洞嗎？」

    詹凌瑀也批評，為了討好這個被美國嚇得瑟瑟發抖的孬種政權，國民黨甚至不惜在立法院擋下1.25兆的軍購預算當作「伴手禮」。對著一個泥菩薩過江的大哥卑躬屈膝，這已經不是蠢或壞的問題了，這完全證明了國民黨才是標準的「小孬孬」。

    詹凌瑀在文末也酸，「國民黨醒醒吧！你們抱的大腿正在劇烈發抖，抱得再緊，也只是跟著一起變成國際笑話而已」。

    圖
    圖 圖 圖
