把子宮當政治武器！吳靜怡批柯文哲：代理孕母話術「假進步、真父權」

民眾黨立委陳昭姿推動人工生殖法納入代理孕母，引發爭議。陳昭姿也因為未簽「2年條款」，待「人工生殖法」修法完成後才會辭職，引發民眾黨內立委不滿。媒體人吳靜怡質疑，代理孕母本應是一場高度嚴肅的公共政策討論，卻被柯文哲綁進民眾黨內的「兩年條款」風暴，且在高度不對等、風險集中的政策上，卻先上車、後補票，先讓女性承擔風險再說。

吳靜怡也砲轟，只有柯文哲才能把代理孕母說得如此輕巧，把女性身體當可被制度化的工具，把制度的爭議轉成對政黨情緒勒索，一再展現父權主義！

吳靜怡在臉書發文指出，代理孕母本應是一場高度嚴肅的公共政策討論，進一步被柯文哲綁進民眾黨內的「兩年條款」風暴，一方面他承認制度存在，另一方面卻又稱自己曾「答應」特定立委完成法案。吳靜怡質疑，如果今天可以為了代理孕母破例，明天是否就能為了任何政治目的再破一次？民眾黨的誠信和制度，被柯文哲一破再破。

吳靜怡直言，修法的嚴謹應該是「沒有求好，就不該求有」！但現在制度還沒準備好，先上車、後補票，讓女性承擔風險再說，她質疑女性的子宮不是試辦場域，在高度不對等、風險集中的政策上，根本沒有「先求有」的資格。吳靜怡也批評「先求有、再求好」就是長期父權主義下的偷懶

吳靜怡提到，柯文哲過去曾在公開演講中形容婦產科醫師「只剩一個洞，還要在女人大腿當中討生活」，當時就引發強烈反彈，因為那是一種赤裸裸的性別物化，女性被簡化成「洞」，成為他人操作與謀生的場域，到今天，柯文哲才能把代理孕母說得如此輕巧，把女性身體當可被制度化的工具，變的只是包裝說詞，沒變的就是父權思想。

吳靜怡表示，連蕭美琴副總統到歐洲議會演講的國際事務，也要被收割成為陳昭姿的功勞，簡直無視中華民國台灣外交人員長期的努力，柯文哲用「誰欠誰人情」的邏輯來用情緒對立與道德勒索，綁架了一場公共政策與制度討論的議題。

吳靜怡在文末也指出，個人尊敬陳昭姿委員的專業與投入，但無法認同柯文哲的父權政治操作，代理孕母不是任何政治人物證明自己政治影響力能跨越藍綠的舞台， 當代理孕母被拿來做政治攻防的那一刻起，最不進步的人，正是高喊進步的噁心人！

