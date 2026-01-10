游智彬「漢奸」標語辱罵石平！ 矢板明夫還原現場：鬧場抹黑轉移焦點

由印太戰略智庫舉辦的「應該如何與中國打交道」座談會9日舉行，新黨副秘書長游智彬鬧場被請出。（記者叢昌瑾攝）

日本維新會參議員石平昨率團拜會立法院外交及國防委員會，並出席印太戰略智庫研討會，資深媒體人矢板明夫表示，過程中有男子鬧場，突然手舉「漢奸」標語對石平高聲辱罵，在被驅離時還高喊「台灣有言論自由嗎？」矢板明夫強調，將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。他也直言這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。

石平近日受邀訪台，昨日出席研討會時卻遭遇鬧場，過程中新黨副秘書長游智彬手持「漢奸」手板，衝到坐在觀眾席第一排的石平面前，直呼「來辯論啦」，其後被工作人員架出場。石平事後回應，這不是討論問題的方式。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫在臉書發文指出，昨日在印太戰略智庫主辦的研討會上，發生了一起極不恰當的鬧場事件。一名男子闖入會場，對日本的石平參議員高聲辱罵、並手舉「漢奸」標語，在被驅離現場後還高喊「台灣有言論自由嗎？」

矢板明夫強調，必須說清楚，這件事與言論自由無關，而是對民主討論規則的公然破壞。這場研討會設有觀眾提問環節，觀眾可以等候主持人安排，在公開場合發言。鬧場者卻選擇以突襲、叫囂、舉牌辱罵的方式打斷會議進程。不是因為沒有發言機會，而是拒絕遵守民主社會的基本秩序。

矢板明夫也質疑，更惡劣的是這名男子對石平參議員的羞辱。石平先生出生於中國，2007年取得日本國籍，並在選舉中獲得日本選民的信任，當選為國會議員。他此行是以日本的國會議員身份來台交流。將這樣一位依法入籍、依法參政、依法當選的他國國會議員罵成「漢奸」，正是中國政治文化中常見的道德勒索。

矢板明夫表示，中國人經常愛用這種話術，什麼「血濃於水」、「打斷骨頭連著筋」，用出生地與祖先來綁架一個人的認同。批評的不是這個人的立場、價值觀，或是具體言行，而是用血統去否定一個人的公民身分與政治選擇。這種落後的思維，與台灣的公民社會格格不入。

矢板明夫也提到，還有一個更關鍵的事實必須指出。這種鬧場方式與「漢奸」標籤，根本不代表台灣社會的主流聲音。它更像是北京最希望看到、最樂於使用的語言。石平參議員訪台，真正被打臉、最感到不安的正是北京。因為一位被中國政府禁止入境的日本國會議員以合法身分、公開訪問台灣，正好戳破了北京「台灣屬於中國」的敘事。

矢板明夫批評，當他們找不到有邏輯的理由可以反駁時，就有人用鬧場與抹黑來轉移焦點了。不得不讓人懷疑鬧事者的動機。因此請鬧場者離場，是為了保護所有遵守規則、願意理性對話的與會者。

矢板明夫在文末也重申，言論自由必須建立在秩序之上。沒有規則的喧鬧，只會把公共討論拖回到粗暴、反民主的狀態，那不會是我們樂見的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法