為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白卡總預算！TPASS補助受阻 澎湖縣車管處先行墊付

    2026/01/05 18:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    2024年澎湖TPASS才正式啟用，今年伊始遇到總預算卡關中央無法補助。（記者劉禹慶攝）

    2024年澎湖TPASS才正式啟用，今年伊始遇到總預算卡關中央無法補助。（記者劉禹慶攝）

    藍白連手卡總運算，也波及離島澎湖縣，澎湖公共車船管理處2024年10月7日啟動TPASS系統，由中央補助75%，地方自籌25%。此次中央總預算遭阻擋，澎湖縣政府先行墊付2176萬元，直至中央核定後，才能編列預算送交議會審查後核准，對於澎湖縣政府預算運用空間造成壓縮。

    卓榮泰去年底主持「行政院離島建設指導委員會」第20次會議時表示，今年度總預算案如無法及時審查，將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元等，都無法在第一時間實施。根據澎湖縣車管處表示，2026-2029年為TPASS3.0，一期補助7467萬元，但2026年中央補助為2176萬元。

    由於澎湖不同其他本島縣市，TPASS實施對象為大眾運輸工具，包括捷運、公車等，但澎湖除公車外，還有離島望安、七美交通船南海之星、南海之星1號，因此藍色公路通行無阻，攸關離島居民生計，澎湖縣車管處決定先行墊支，直至立院總預算通過，再予以呈報議會通過轉正。

    針對TPASS補助受阻，澎湖縣無黨籍副議長藍凱元表示，政治不應該只有對立，希望立院能盡快審議預算案，讓福國利民的政策能順利推動。民進黨籍澎湖縣議員蘇育德則表示，車管處為澎湖縣政府營運虧損最多單位，原本中央補助，可讓澎湖縣政府財源運用空間更多，移往租屋及其他交通補貼，所以希望能盡快通過總預算。

    澎湖TPASS月票不僅搭乘公車，也可以搭乘交通船。（記者劉禹慶攝）

    澎湖TPASS月票不僅搭乘公車，也可以搭乘交通船。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播