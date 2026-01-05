藍白卡總預算！TPASS補助受阻 澎湖縣車管處先行墊付

2024年澎湖TPASS才正式啟用，今年伊始遇到總預算卡關中央無法補助。（記者劉禹慶攝）

藍白連手卡總運算，也波及離島澎湖縣，澎湖公共車船管理處2024年10月7日啟動TPASS系統，由中央補助75%，地方自籌25%。此次中央總預算遭阻擋，澎湖縣政府先行墊付2176萬元，直至中央核定後，才能編列預算送交議會審查後核准，對於澎湖縣政府預算運用空間造成壓縮。

卓榮泰去年底主持「行政院離島建設指導委員會」第20次會議時表示，今年度總預算案如無法及時審查，將影響若干新興計畫及新增預算，例如TPASS補助澎湖縣7467萬元等，都無法在第一時間實施。根據澎湖縣車管處表示，2026-2029年為TPASS3.0，一期補助7467萬元，但2026年中央補助為2176萬元。

請繼續往下閱讀...

由於澎湖不同其他本島縣市，TPASS實施對象為大眾運輸工具，包括捷運、公車等，但澎湖除公車外，還有離島望安、七美交通船南海之星、南海之星1號，因此藍色公路通行無阻，攸關離島居民生計，澎湖縣車管處決定先行墊支，直至立院總預算通過，再予以呈報議會通過轉正。

針對TPASS補助受阻，澎湖縣無黨籍副議長藍凱元表示，政治不應該只有對立，希望立院能盡快審議預算案，讓福國利民的政策能順利推動。民進黨籍澎湖縣議員蘇育德則表示，車管處為澎湖縣政府營運虧損最多單位，原本中央補助，可讓澎湖縣政府財源運用空間更多，移往租屋及其他交通補貼，所以希望能盡快通過總預算。

澎湖TPASS月票不僅搭乘公車，也可以搭乘交通船。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法