    台聯批鄭麗文國際觀念錯亂 發言荒腔走板

    2026/01/05 13:49 記者林哲遠／台北報導
    台聯黨主席周倪安。（資料照）

    美國川普政府日前突襲活逮委內瑞拉獨裁總統馬杜羅，為終結委內瑞拉左派暴政打開一現曙光。台聯黨對此表示肯定與讚賞，但是國民黨主席鄭麗文居然在此之際，認為美國已將關注放在美洲，進而要求「賴清德不要向中國玩火」，顯示鄭麗文國際觀念錯亂，難道中共來不及給她發言稿，所以就講得荒腔走板。

    台聯黨主席周倪安指出，馬杜洛是靠販毒、操作選舉、迫害政敵而得位的竊國賊，這種賊可說是大賊，將他抓起來，只是「聞株一夫紂」而已。委內瑞拉的左派政權向來專做破壞秩序之事，過去台灣的中油公司在委國所投資的項目就曾被左派政府劫收的案例。今日川普政府替天行道，伸張正義，就是在警告其他共產政權，不該輕舉妄動。

    「當前川普所發動的擒拿突擊，最感到憂心的絕對是中國！」周倪安認為，因為中國最想看到的局面，莫過於就是委內瑞拉成為另一個越戰泥淖。但令人慶幸的是，美國使用了最低成本、最少傷害就終結了馬杜洛的威權統治。如此一來，美國針對中國的印太戰略也就不會有資源投置上的改變，也就讓中國無法得逞。

    台聯黨表示，馬杜洛整天挑釁美國，現在正在看守所等著受審。鄭麗文主席如果想從此事學到什麼教訓，那就是不應該與美國玩火，台灣在以美國為中心的印太戰略下，只有更強化與美國的關係，才能有效對抗中國的威脅。

