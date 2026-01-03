台中機場2045年整體規劃 卓揆：請民航局提出短期改善策略

行政院長卓榮泰（中）視察台中機場動線。（行政院提供）

台中國際機場旅客日漸增加，行政院長卓榮泰今（3）日前往台中機場視察時表示，行政院大力支持交通部所提各項機場改善計畫，目前桃園機場第三航廈北廊廳已啟用，交通部也正著手進行高雄機場新航廈工程計畫，卓榮泰說，「台中機場2045年整體規劃」這是一項長期計畫，要求民航局針對台中機場服務品質及量能，提出短期改善策略。

去年有台中機場旅客及民代反映台中國際機場從行李領取到出關的等候時間過長，卓榮泰說，特別前來瞭解旅客出關情形，也因航廈空間有限，請民航局妥適安排出關旅客領取行李的動線，維持現場秩序。

請繼續往下閱讀...

為因應台中機場未來發展所需，交通部民航局已提出「台中機場2045年整體規劃」，卓榮泰說，民航局以每5年一次為原則，辦理整體規劃修訂作業，但不論是5年或20年，對國人來說都是漫長的等待。

民航局長何淑萍示，台中國際機場目前飛航4條國內航線、14條國際定期航線，於疫情後總客運量穩定攀升，去年114年達到251萬人次，較疫情前2019年同期回復96%總客運量，其中國際線171萬人次，已超過疫情前169萬人次，預期今年整體運量將完全回復甚至超越疫情前水準，同時民航局已於去年啟動「台中國際機場2045年整體規劃」，積極規劃第三航廈及航機維修區。

行政院長卓榮泰請民航局提出台中機場短期改善策略。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法