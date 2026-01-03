北投參香祈福 賴清德「國政報告」：去年經濟成長率更勝「歹厝邊」

總統賴清德今至北投屈原宮、三王宮參香祈福。（記者方賓照攝）

總統賴清德今（3日）前往台北市北投洲美屈原宮、三王宮參香祈福，也順道向在地鄉親來一場「國政報告」。他指出，台灣去年全國人民打拚，總體經濟成長率來到7.37%，是亞洲四小龍第一，更勝日、歐、美等國，而且還贏過隔壁的「歹厝邊」（指中國），拉開一段距離。

賴清德今至屈原宮、三王宮參拜，民進黨秘書長徐國勇、立委吳思瑤及綠營士林、北投地方議員都陪同出席。賴清德致詞說，三王是在宋朝結拜，合力抗元朝，保護國家的忠義精神為人樂道，而台灣面對未來威脅，一樣應該要團結起來，讓國家更加安全；此外，北投地區不僅有美麗風景，更有濃厚人情味，洲美地區特別保留傳統文化，今天看民眾臉上都掛著笑容，表示國家已經越來越好。

賴清德提及，將來輝達要進駐北投士林科技園區（北士科），是在地很大的福音，以後要找到好工作，不用跑太遠，在地就有好頭路。他也向民眾報告，去年台灣人民打拚，總體經濟成長率來到7.37%，是亞洲四小龍第一，贏過日本、美國、歐洲，也贏過隔壁的「歹厝邊」，國民平均收入將近4萬美元，股市2萬9千多點，表示大家一起打拚，經濟越來越進步發展。

他說，現在重點要關注中小企業，包含給予AI方面輔助，以及針對未來2050淨零碳排目標升級轉型等，更要幫忙找市場，讓台灣能夠布局，行銷全世界；日前，面對對等關稅等難關，政府也借錢讓中小企業能度過難關。

此外，經濟發展應該要全民共享，自前總統蔡英文上任來，不斷減稅，擺脫過去「中華民國萬萬稅」的印象，如今有40、50%的人不用繳所得稅，而是靠所得在全體前1%的人，來負擔較多稅款；近10年，政府也替公務員加薪4次，共14%，每年也提高基本工資，從月薪2萬8元到現在2萬9500元。

賴清德也細數，政府在育兒、學費等方面的補貼，希望照顧年輕家庭，也讓人民不因家境困境而無法受到好的教育。他也提及，前總統陳水扁時代行政院有通過10年的長照計畫，可惜在前總統馬英九執政8年經費都不夠，一年才50億元左右，長照據點才700多個，照服員薪資不到3萬元，蔡英文上任後大力來推動長照2.0，現在長照據點已經來到1.5萬個，到他接任總統時，長照經費一年已經來到8百多億元，去年則編列了900多億元。

他說，今年政府編列1200多億元，要來做長照3.0，讓一切能更周全，但中間有200多億元預算還沒有通過，他的政策目前還吊在天上。他笑說，今天看到民眾很開心，順便做個「國政報告」，希望在場民眾要是有認識立委的，可以去勸勸，看在國家主人、人民的面子上，應該要審查預算，正經的工作不做，國家無法進步、經濟無法發展，沒經費沒辦法進行。

